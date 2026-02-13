EEUU permite a la española Repsol y otras cuatro compañías extraer petróleo en Venezuela

Trump ha levantado las sanciones al petróleo venezolano y autoriza las operaciones que estaban bajo embargo de la administración estadounidense. La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Washington ha emitido una licencia general a varias multinacionales para desplegar nuevas operaciones tanto con el gobierno venezolano como con PDVSA, la petrolera estatal. Repsol, la primera petrolera española, así como a la estadounidense Chevron, y las europeas BP, Eni y Shell, pueden reanudar su actividad de petróleo y gas en el país sudamericano.

CONTINUARÁ AMPLIACIÓN