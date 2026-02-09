El magnate de los medios de comunicación Jimmy Lai, condenado a 20 años de cárcel en Hong Kong
- El editor y activista prodemocracia ha sido condenado por conspiración, entre otros cargos
- Lai se enfrentaba a la cadena perpetua
El Tribunal Superior de Hong Kong ha condenado este lunes a 20 años de prisión al magnate de los medios de comunicación y activista prodemocracia Jimmy Lai, por los delitos de conspiración con fuerzas extranjeras y difusión de publicaciones sediciosas, informa Efe. Lai se arriesgaba a una pena máxima de cadena perpetua bajo la Ley de Seguridad Nacional china, impuesta en 2020 para contrarrestar el movimiento pro-democracia en el enclave.
Lai fue declarado culpable en diciembre pasado, en un juicio sin jurado que se ha prolongado dos años. El editor lleva en prisión desde 2020, y tanto organizaciones internacionales como gobiernos occidentales han pedido su liberación.
Lai no saldrá de la cárcel antes de 2044, aunque puede reducir un tercio de la condena por buen comportamiento.
Condenado por las publicaciones de su diario
Lai (78 años, con nacionalidad china y británica) fundó el periódico Apple Daily, crítico con el Gobierno. La Fiscalía le ha acusado de usar este medio para llevar a cabo una campaña sostenida para promover sanciones internacionales contra China y la Región Administrativa Especial de Hong Kong, con el fin último de lograr el "colapso" del Partido Comunista chino (PCCh).
Seis antiguos directivos del diario se declararon culpables en 2022 a cambio de reducciones de pena y han testificado contra Lai. Otros dos activistas también han sido condenados. Todos ellos han sido condenados a penas que oscilan entre los seis y los diez años de prisión.
La sentencia ha sido recibida con gritos del público en la sala del Tribunal de West Kowloon. Entre los presentes estaban la esposa de Lai, Teresa Li Wan-kam; el excardenal de la Iglesia Católica Joseph Zen; representantes consulares de países occidentales y ex trabajadores del periódico de Lai.
El edificio de la corte estaba rodeado de un amplio dispositivo policial, informa Efe, y los agentes han confiscado objetos considerados símbolos de la lucha por la democracia en Hong Kong.
"Nadie está a salvo si desafía al régimen de Xi Jinping", ha advertido David Chan, colaborador de Lai, para quien el objetivo de la condena es "emplear todo el aparato legal y policial para sembrar el terror y exhibirlo internacionalmente".
La UE pide la liberación "inmediata"
Reino Unido, la Unión Europea, Canadá y Australia han pedido la liberación de Lai, al igual que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.
La UE ha reiterado su petición este lunes, tras conocerse la sentencia. "La motivacion política de la persecución de Jimmy Lai y los ejecutivos y periodistas del antiguo diario Apple Daily daña la reputación de Hong Kong", ha asegurado el Servicio de Acción Exterior de la UE en un comunicado. "La UE pide a las autoridades de Hong Kong que restauren la confianza en la libertad de prensa uno de los pilares de su éxito histórico como un centro financiero, y que deje de perseguir a periodistas", ha añadido.
Por su parte, el Comité para la Protección de Periodistas ha calificado el proceso de "farsa histórica" que daña el legado de Hong Kong como "fortaleza de la prensa asiática". Y la ONG Reporteros Sin Fronteras ha lamentado que "el telón cae sobre la libertad de prensa en Hong Kong".
En cambio, el Gobierno chino afirmado que Jimmy Lai merece un "castigo severo" por "poner en grave peligro la seguridad nacional".