El magnate de los medios de comunicación Jimmy Lai, condenado a 20 años de cárcel en Hong Kong

El Tribunal Superior de Hong Kong ha condenado este lunes a 20 años de prisión al magnate de los medios de comunicación y activista prodemocracia Jimmy Lai, por los delitos de conspiración con fuerzas extranjeras y difusión de publicaciones sediciosas, informa Efe. Lai se arriesgaba a una pena máxima de cadena perpetua bajo la Ley de Seguridad Nacional china, impuesta en 2020 para contrarrestar el movimiento pro-democracia en el enclave.

Lai fue declarado culpable en diciembre pasado, en un juicio sin jurado que se ha prolongado dos años. El editor lleva en prisión desde 2020, y tanto organizaciones internacionales como gobiernos occidentales han pedido su liberación.

Lai no saldrá de la cárcel antes de 2044, aunque puede reducir un tercio de la condena por buen comportamiento.

Condenado por las publicaciones de su diario Lai (78 años, con nacionalidad china y británica) fundó el periódico Apple Daily, crítico con el Gobierno. La Fiscalía le ha acusado de usar este medio para llevar a cabo una campaña sostenida para promover sanciones internacionales contra China y la Región Administrativa Especial de Hong Kong, con el fin último de lograr el "colapso" del Partido Comunista chino (PCCh). Seis antiguos directivos del diario se declararon culpables en 2022 a cambio de reducciones de pena y han testificado contra Lai. Otros dos activistas también han sido condenados. Todos ellos han sido condenados a penas que oscilan entre los seis y los diez años de prisión. La sentencia ha sido recibida con gritos del público en la sala del Tribunal de West Kowloon. Entre los presentes estaban la esposa de Lai, Teresa Li Wan-kam; el excardenal de la Iglesia Católica Joseph Zen; representantes consulares de países occidentales y ex trabajadores del periódico de Lai. El edificio de la corte estaba rodeado de un amplio dispositivo policial, informa Efe, y los agentes han confiscado objetos considerados símbolos de la lucha por la democracia en Hong Kong. "Nadie está a salvo si desafía al régimen de Xi Jinping", ha advertido David Chan, colaborador de Lai, para quien el objetivo de la condena es "emplear todo el aparato legal y policial para sembrar el terror y exhibirlo internacionalmente".