Jimmy Lai, declarado culpable de cargos que pueden costarle cadena perpetua en Hong Kong

El magnate de los medios de comunicación y activista prodemocracia de Hong Kong, Jimmy Lai, ha sido declarado culpable el lunes de dos cargos de conspiración con fuerzas extranjeras y de un delito de sedición vinculado a la difusión de material subversivo, lo que podría acarrearle una pena de cadena perpetua.

El veredicto, anunciado en medio de una gran expectación mediática, pone fin a un proceso judicial de cinco años, aunque la condena no se conocerá hasta dentro de unos días.

Durante la lectura, la jueza Esther Toh —una de los tres magistrados que componen el tribunal— ha considerado demostrado que Lai conspiró con terceros para socavar la seguridad nacional y que el acusado alberga "odio y resentimiento" contra China.

La sesión en el complejo judicial de West Kowloon se ha celebrado bajo un extraordinario dispositivo de seguridad y ante afluencia de público, medios y diplomáticos de países occidentales, entre ellos el Reino Unido, que ha criticado y considera motivado políticamente el proceso contra Lai, quien tiene ciudadanía británica.

Lai es un empresario y magnate de la prensa en Hong Kong, fundador del diario Apple Daily, conocido por su línea editorial crítica con el Gobierno chino y de apoyo al movimiento prodemocrático.

El editor del diario Apple Daily, encarcelado desde 2020, vio clausurado su periódico en 2021 tras una redada con 500 agentes que se saldó con el bloqueo de sus activos y la detención de parte de su directiva. Los fiscales acusaron al medio, fundado en 1995, de publicar artículos que, según la acusación, alentaron la participación en las protestas prodemocráticas contra el proyecto de ley de extradición en 2019.

También han sostenido que Lai actuó como "cerebro y sostén económico" del grupo 'Stand with Hong Kong', al que atribuyen campañas internacionales para presionar a gobiernos extranjeros y promover sanciones contra autoridades locales y chinas.

00.27 min 24 horas - Mesa del mundo: los depredadores de la libertad de prensa

La Fiscalía ha insistido en que Lai utilizó su plataforma mediática para solicitar apoyo internacional y promover "hostilidad organizada" contra Hong Kong y Pekín. Mientras, la defensa ha replicado que el periódico representaba posiciones legítimas en el debate público y que la libertad de prensa amparaba su línea editorial. Los abogados del empresario han señalado que un rotativo debía gozar de un margen ampliado de expresión y que la acusación ha interpretado como sedición opiniones protegidas constitucionalmente.

Detenido por la ley de seguridad nacional El fallo de este proceso, iniciado formalmente en diciembre de 2023 y marcado por tensiones políticas, es debido a la prominencia de Lai uno de los más relevantes desde la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín en 2020. En agosto de ese mismo año, Lai fue detenido por la policía hongkonesa en aplicación de la ley de seguridad nacional, impuesta por Pekín semanas antes. Se le acusó de colusión con fuerzas extranjeras, uno de los delitos más graves contemplados en esta ley, que castiga acciones consideradas una amenaza para la seguridad del Estado chino. La detención provocó una fuerte reacción internacional por su impacto en la libertad de prensa. Aunque inicialmente fue puesto en libertad bajo fianza, Lai siguió acumulando cargos judiciales. En 2022, un tribunal hongkonés condenó a Jimmy Lai a más de cinco años de prisión por fraude, una sentencia que críticos señalaron como parte de una estrategia más amplia contra figuras opositoras. Aunque este delito no estaba directamente vinculado a la ley de seguridad nacional, organizaciones internacionales denunciaron que se trataba de una forma de debilitar y castigar a un crítico del régimen. Condenan a más de 5 años de cárcel por fraude al magnate hongkonés Jimmy Lai Paralelamente, las autoridades congelaron los activos de Apple Daily, lo que impidió su funcionamiento económico y provocó el cierre definitivo del periódico en 2021. Este hecho fue considerado un golpe histórico a la libertad de prensa en Hong Kong, ya que Apple Daily era uno de los últimos grandes medios abiertamente críticos con Xi Jinping. Uno de los momentos más controvertidos fue la exclusión del abogado británico Timothy Owen, después de que Pekín habilitara al jefe del Ejecutivo hongkonés para vetar la participación de juristas extranjeros en casos de seguridad nacional. Como consecuencia, el juicio se ha celebrado sin jurado y ante un panel de tres jueces designados específicamente para este tipo de causas, en un formato que se ha convertido en norma desde las multitudinarias y a veces violentas manifestaciones de 2019.