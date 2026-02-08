El PP ganaría las elecciones, el PSOE se desplomaría y Vox doblaría sus resultados, según el sondeo de Aragón TV

El PP sería el partido ganador de las elecciones de Aragón, con 26-29 escaños y el 35,2% del voto, un resultado que a duras penas mejora los 28 que ya tiene, de modo que el actual presidente autonómico, Jorge Azcón, necesitaría a un Vox muy crecido electoralmente (13-14 escaños y 17,6% del voto, doblando sus siete representantes) para alcanzar la mayoría absoluta de 34 escaños en las Cortes de Aragón, según el sondeo realizado por GAD3 para AragónTV, dado a conocer este domingo, después del cierre de los colegios electorales.

El PSOE seguiría siendo la segunda fuerza más votada, con la exministra Pilar Alegría al frente, pero sufriría una severa caída, al pasar de 23 escaños a 17-18 (un 22,7% del voto), de modo que podría acabar por debajo de los 18 escaños y el 21,4% de papeletas que supusieron el peor resultado de la historia en Aragón para los socialistas, en el año 2015, cuando Podemos estuvo cerca de hacerle un 'sorpasso'. Ahora, Podemos-AV desaparecería de las Cortes, al no poder mantener su actual escaño y no superar el 1,7% del voto, según el sondeo.

En el resto de partidos, IU-Sumar sería la única formación de izquierda de ámbito nacional en mejorar su resultado, ya que, según el sondeo, crecería al 4,2% de los votos y obtendría 1-2 escaños (ahora tiene uno en Zaragoza, que el sondeo confirma, y podría añadir otro por Huesca).

Entre los partidos aragonesistas, la Chunta sería también el único que mejoraría su resultado: crecería del 5,1% al 8,7% y conseguiría 4-5 escaños (por los tres actuales). El sondeo estima tres diputados en Zaragoza y entre uno y dos en Huesca para la formación liderada por Jorge Pueyo.

Por su parte, Aragón Teruel Existe podría perder uno de sus diputados en Teruel y quedarse con 2-3 escaños y un 4,1% del voto. En concreto, el sondeo estima una caída a dos escaños en la provincia de Teruel y la posibilidad de ganar uno en Zaragoza.

Y se certificaría la desaparición del PAR, el Partido Aragonés: el sondeo de GAD3 para Aragón TV solo le pronostica un 1,5% del voto, frente al 2,1% que tenía, suficiente para perder su actual y único diputado por Teruel. Sería la caída definitiva de un partido histórico en la comunidad que ha gobernado en dos ocasiones y facilitado coaliciones a izquierda y derecha.

De esta manera, la suma de la derecha (PP y Vox) alcanzaría el 52,8% del voto, superando el 50% por primera vez en la historia de las elecciones autonómicas en Aragón. Solo en Zaragoza, Vox obtendría siete escaños, tantos como los que tiene actualmente, y el sondeo estima para la lista de Alejandro Nolasco 3-4 diputados en Huesca y otros tres en Teruel.

La encuesta se ha elaborado a partir de 4.123 encuestas telefónicas realizadas durante la campaña electoral, con un margen de error del ±1,6%.

Un total de 1.036.325 aragoneses estaban llamados a votar este domingo 8 de febrero en estas elecciones autonómicas para elegir a los 67 diputados de las Cortes de Aragón, en los primeros comicios adelantados y en solitario de la historia de la autonomía. Los aragoneses acuden a las urnas dos años y medio después de las elecciones autonómicas de mayo de 2023, en una convocatoria que adelantó el presidente regional y candidato del PP, Jorge Azcón, después de no alcanzar un acuerdo presupuestario con Vox por segundo año consecutivo.

En total, catorce candidaturas se han presentado por Zaragoza y Huesca y 12 por la de Teruel para conseguir algún escaño en unas Cortes que en la actualidad tienen 28 parlamentarios del PP, 23 del PSOE, 7 de Vox, 3 de CHA, 3 de Teruel Existe, 1 de Podemos, 1 de IU y 1 del PAR.