El partido conservador del primer ministro gana las elecciones y los tailandeses apuestan por una nueva Constitución

El partido conservador Bhumjaithai (BJT, Orgullo tailandés), liderado por el actual primer ministro, Anutin Charnvirakul, ha ganado las elecciones celebradas este domingo en Tailandia, con una ventaja superior a la esperada sobre el movimiento reformista Partido del Pueblo (PP), con el 95% del recuento de votos escrutado.

La formación de Charnvirakul era la segunda en intención de votos según las encuestas previas y no había ganado ningunos comicios este siglo, sin embargo, los resultados de este domingo parecen respaldar la gestión del primer ministro de los últimos meses. Ocupa el cargo desde septiembre, gracias al respaldo precisamente del PP, bajo la condición de que anunciara elecciones anticipadas. Su predecesora, Paetongtarn Shinawtra, fuera destituida en una polémica decisión del conservador Tribunal Constitucional por críticas al poderoso Ejército tailandés.

BJT se impone con 192 de los 500 escaños en liza, seguida a bastante distancia por los reformistas (117) y el populista Phue Thai de la dinastía Shinawtra (74).

"La victoria no pertenece únicamente a los miembros de la formación. Aceptamos con humildad la decisión del pueblo de confiarnos esta responsabilidad", ha dicho Charnvirakul. La legislación electoral prevé que los resultados oficiales y definitivos se publiquen en un plazo de 60 días desde la votación y la nueva Cámara tendrá su sesión inaugural 15 días después, con la elección del nuevo primer ministro entre sus primeras funciones.

De forma paralela, los tailandeses han votado a favor de que se redacte una nueva Constitución que sustituya a la actual, promulgada en 2017 por la extinta junta militar (2014-2019). Un 59,42% de la población se ha expresado a favor en las urnas; un 31,69%, en contra, y un 8,87% no tiene opinión formada al respecto, lo que significa que se podría poner en marcha el proceso constituyente.

Una victoria sorpresa Se trata de un resultado sorprendente para un partido que en las últimas elecciones, celebradas en 2023, apenas logró 70 escaños, y que según los sondeos preelectorales se situaba por detrás del reformista PP en intención de voto. El actual primer ministro Charnvirakul, acérrimo monárquico, se ha erigido como el principal mediador del conflicto militar en la frontera con Camboya, lo que ha podido auparle frente al apoyo urbanita del reformista ingeniero informático de 38 años, Natthaphong "Teng" Ruengpanyawut, quien ha centrado su campaña en la reforma constitucional y la desmilitarización mediante contenidos digitales. La disputa territorial con Camboya se remonta a la época colonial y degeneró en enfrentamientos armados en 2025, causando decenas de muertos y más de un millón de desplazados a ambos lados de la frontera. En esa zona del país, al noreste de Tailandia, las promesas nacionalistas del BJT han seducido a una región pobre que sufre el conflicto fronterizo. El BJT ha logrado transformarse en estas elecciones de una formación con influencia limitada a las regiones agrícolas del norte del país a un actor destacado en política nacional, atrayendo a sus filas a prominentes clanes políticos. Los conservadores han centrado gran parte de su discurso y campaña en mensajes nacionalistas y patrióticos, en un contexto de enfrentamientos fronterizos con Camboya.