Centenares de personas se manifiestan en Madrid para exigir el cese de la violencia contra el pueblo palestino

Quiero comenzar esta intervención antes de someterme a las preguntas de los

medios de comunicación

de nuevo con unas palabras por parte del Gobierno de España de recuerdo y de

afecto para todas aquellas

personas que han perdido a un ser querido o han sufrido daños con motivo

de los accidentes ferroviarios que..

han tenido lugar en Adamuz y en Gélida.

Quiero que sepan que el Estado en su conjunto

va a hacer todo lo que esté en su mano para ayudarles y vamos

a gestionar esta tragedia como hemos gestionado desgraciadamente otras

también.

Con respecto

absoluto a las víctimas, con unidad institucional, con rigor técnico y

también

con la máxima transparencia.

Y también me gustaría aprovechar la ocasión para dar las gracias a los

servidores y

servidoras públicos, a los trabajadores y trabajadoras, al conjunto de los

ciudadanos de a pie que se han volcado..

o siguen volcados en dar respuesta a esta tragedia, su generosidad, su

empatía, su humanidad, también su profesionalidad son el mejor testimonio

del país, que es

España. Y aunque, en fin, tengamos todos que

hacer una

cambio de registro, es evidente que la convocatoria de esta conferencia de

prensa tiene que ver con los principales asuntos que hemos abordado

en esta

reunión del Consejo Europeo, que, como saben, tiene lugar en un contexto

internacional

extraordinariamente complejo.

Creo que todos somos muy conscientes

de lo que ha venido sucediendo durante estas últimas semanas y por tanto

tenemos que afrontar la realidad

y la realidad es que el gobierno de Estados Unidos

no está respetando el derecho internacional y está tensionando como

nunca se había

hecho la relación transatlántica entre los Estados Unidos de América y la

Unión

Europea. Frente a ello, creo que no debe caber

ninguna duda.

Europa debe

fortalecerse internamente y también abrirse a otros lugares del mundo

Fortalecernos internamente significa profundizar el mercado único, reforzar

nuestra

competitividad, la tecnología, pero también la cohesión social y

la unidad política.

Por supuesto, en el ámbito de la defensa y la seguridad,

fundamentalmente lo que

tenemos que hacer es invertir mejor y unidos los europeos

Necesitamos mostrar esa fortaleza y para eso necesitamos movernos como una

sola

Hemos siempre desde el Gobierno de España defendido que si no hay una

unidad en torno a 27

Estados miembros sobre ese proceso de integración, pues hagámoslo a distintas

velocidades, pero ya va siendo

el momento de que Europa tome esa decisión de hacer esa integración en

todas

aquellas políticas que nos pueden hacer contar y tener peso y una voz clara e

influyente en un contexto geopolítico que está cambiando, como los medios de

comunicación

han venido relatando en estas últimas jornadas.

Creo que por eso también hemos celebrado este Consejo Europeo

Extraordinario

para dejar claro que Europa quiere un mundo

que se base en reglas claras, en respeto al derecho internacional y, por

tanto, no en

vasallajes. Un mundo regido, como he dicho antes,

por el derecho internacional, el respeto mutuo y la cooperación

Un mundo, por ejemplo, en el que el futuro de Groenlandia no lo decida ni

una fuerza ni las amenazas..

comerciales y mucho menos intereses privados de dinero.

El futuro de Groenlandia

corresponde a su pueblo, a sus representantes y, por supuesto, al

reino de Dinamarca.

Y

por eso es para europa se debe preparar y va a tomar las medidas que sean

necesarias para

protegerse ante cualquier amenaza o ante cualquier intento de coacción

Creo que este Consejo Europeo envía al mundo los siguientes mensajes.

El primero de ellos es el de la unidad y el de la solidaridad

y apoyo a Dinamarca y al pueblo de Groenlandia.

Desde los Estados miembros y de la Unión Europea

no vamos a volver a un pasado donde, bueno, pues un poco menos que se juega

el monopoli, ¿no?, con la

soberanía territorial de los países, donde se pone un precio al destino de

miles

y miles de ciudadanos.

En segundo lugar, la firmeza y la unidad también de la Unión Europea y de

sus Estados miembros

ha obligado a que la administración estadounidense decida dar un paso atrás

Y creo que esto es importante también decirlo porque somos la primera

potencia comercial del mundo, me refiero a

conjunto de la Unión Europea, y debemos actuar como tal.

Y ante la coerción, el

intento de coacción, evidentemente creo que Europa tiene instrumentos para

poder responder

con la proporcionalidad debida a este tipo de coacciones.

Y finalmente la Unión Europea

está decidida a fortalecer su soberanía y a profundizar en su integración, tal

y como ha defendido el gobierno de España

desde incluso antes de la llegada del presidente Trump

a la presidencia de Estados Unidos en este segundo mandato.

Por eso, creo que es importante que aceleremos la integración económica

mediante la culminación del mercado único, la puesta en marcha de la unión

del ahorro

y la inversión, la ampliación de nuestras alianzas comerciales,

empezando lógicamente por la aplicación, aunque sea provisional,

pero inmediata del acuerdo firmado con el Mercosur.

Segundo, para nosotros como Gobierno de

España, es muy importante garantizar también la cohesión social y, por

tanto, creo que el mejor antídoto

para frenar a la internacional ultraderechista es sin duda alguna

el reforzar el pilar social y, finalmente, la seguridad y la defensa,

pero también la política exterior común

mientras se avanza, por qué no decirlo, hacia unas fuerzas armadas europeas,

que

es lo que viene defendiendo el gobierno de España, como saben todos ustedes

Y por último, también creemos que debemos, desde la lealtad, construir

una agenda positiva entre la Unión Europea y Estados Unidos,

pero basada siempre en el diálogo y en el respeto mutuo, el respeto mutuo, que

es posible y deseable

para ambas partes. Y por otro lado, quiero informarles de

que tras haberlo consultado,

con muchos de los países, tras haberlo meditado durante bastantes semanas,

hoy he querido trasladar a los colegas del Consejo Europeo el que el Gobierno

de España ha decidido

no participar a la llamada Junta de Paz.

Agradecemos la

invitación, pero declinamos el participar en esa Junta propuesta por

la Administración estadounidense

Lo hacemos sobre todo y fundamentalmente por coherencia, por

una política consistente

que hemos venido desplegando por parte del Gobierno de España también cuando

hablamos del futuro de los palestinos y de las palestinas.

Y por tanto lo hacemos en coherencia e

inconsistencia con nuestro compromiso con el orden multilateral, con el

sistema de Naciones Unidas y

con el derecho internacional y es evidente que esta junta está fuera del

marco de Naciones Unidas y

por cierto, no ha incluido a la autoridad Palestina.

El futuro de Gaza y también

de Cisjordania, no nos olvidemos, el futuro en su conjunto de Palestina debe

dirimirlo

los palestinos y también el futuro de su coexistencia pacífica y segura con

Israel

deben dirimirlo fundamentalmente Israel y Palestina en un proceso dialogado que

implemente la solución de los

dos estados, que permita la entrada de la ayuda humanitaria y que por supuesto

garantice

la paz entre ambos países.

Esto evidentemente implica

que España va a continuar trabajando y comprometida en un proceso de paz en el

que llevamos trabajando 30 años y lo vamos a seguir haciendo junto con otros

muchos socios europeos,

también del conjunto de la comunidad internacional, fortaleciendo las

misiones en las que ya estamos

garantizando la ayuda humanitaria y apostando por la reconstrucción, la

estabilización y la seguridad

de Israel y también por supuesto del pueblo de Palestina.

Por tanto, quedo a su disposición

de los medios de comunicación para responder a sus preguntas

Gracias, presidente.

Empezamos con Guillermo Pascual, Antena 3.

Buenas noches, presidente.

Soy Guillermo Pascual, Antena 3.

A mí me gustaría preguntarle

primero por Groenlandia.

Ayer conocimos un principio de acuerdo entre el secretario general de la

OTAN y el presidente Trump.

De momento hay pocos detalles y me gustaría preguntarle..

si usted se fía, si a día de hoy se puede confiar en Estados Unidos y en

ese pacto con

Mark Rutte del que todavía no tenemos detalles.

Y una segunda pregunta sobre

el gasto en defensa de España.

El presidente Trump esta mañana ha vuelto a criticar que España..

quiere que esto le salga gratis

Ha dicho también que tendrá en algún momento que hablar con España.

Me gustaría saber si usted está dispuesto a

hablar directamente con el presidente de Estados Unidos y explicarle por qué

España no va a subir más del 2%

Gracias. Muchas gracias, Guillermo, por las

preguntas.

En relación con la primera no conocemos el acuerdo

Quien tiene que conocerlo es, evidentemente, la primera ministra

Gracias

adanesa y el primer ministro de Groenlandia

un acuerdo que satisfaga las lógicas demandas de soberanía, de respeto a..

la integridad territorial del pueblo de Groenlandia y de también el Reino de

Dinamarca

Y es donde creo que está el conjunto de la Unión Europea y creo que ese mensaje

es muy nítido, eso ha salido..

de manera total, absoluta, por parte de todos los integrantes

del Consejo Europeo, de todos los Estados miembros.

La solidaridad, el respeto al derecho internacional, a

la integridad territorial y la soberanía nacional de Groenlandia y del

Reino de Dinamarca, que por cierto son, como he dicho antes,

los que tienen que decidir sobre su futuro, no una fuerza extranjera

Y si hay una legítima demanda de seguridad en el Ártico, pues

efectivamente tenemos instituciones,

usted antes la ha señalado, como es la Alianza Atlántica, como para poder

articular misiones que..

den respuesta a esa legítima preocupación que se pueda tener por

parte de algún país aliado

Respecto al debate sobre el 5%, en fin, ya saben

cuál es mi posición, pero estaba rescatando algunos de los, esto de

gratis,

España ha triplicado su inversión en defensa desde que yo soy presidente del

gobierno.

Para que se

hagan una idea los españoles y españolas, con sus impuestos, estamos

destinando al presupuesto

en defensa en nuestro país 34.000 millones de euros al año

En conjunto estamos hablando

de que invertimos más que 13 países de la OTAN conjuntamente

Casi 34.000 millones de euros, más que 13

países de la OTAN juntos.

Por tanto, creo que ahí están las

cifras, pero también, yo lo he dicho con total lealtad y total claridad,

que el gobierno de España al igual que por supuesto fortalece su

defensa y contribuye a la defensa colectiva y a la seguridad colectiva,

no va a renunciar a

fortalecer la sanidad pública, la educación pública, el sistema nacional

de dependencia, la cohesión social

en definitiva de nuestro país.

Y también la ayuda oficial al desarrollo y la cooperación

con terceros países, porque la seguridad también es eso, la seguridad

también es

que nuestros hijos y nuestras hijas tengan una beca, que nuestros mayores

puedan ir a un hospital público y

tengan garantizada esa cobertura sanitaria pública y universal.

Eso también es seguridad

Y cuando hablamos también de seguridad, no solamente estamos hablando de

fabricar o de comprar

armamento, sino también de cooperar con otros países que necesitan de la ayuda

de

los países más desarrollados, como es el caso de la Unión Europea.

Por tanto, siempre hemos defendido

lo mismo. Son 34.000 millones de euros, lo digo

para que los españoles lo sepan, de sus impuestos,

que estamos destinando al presupuesto de la defensa y estamos muy orgullosos

del trabajo que hacen nuestras Fuerzas Armadas en todos los

ámbitos y al mismo tiempo decimos que por supuesto el gobierno de España, al

igual

que fortalece la defensa, fortalece la sanidad pública, la educación pública y

todos los pilares que

tienen que ver con la cohesión social.

Por tanto, creo que con esto respondo a su pregunta

¿Habéis preguntado si estaría dispuesto a explicarse lo del presidente Trump?

Bueno, ¿cuándo he tenido yo algún problema?

Al contrario, siempre

digo, encantados

Seguimos con Nacho Larcón.

Hola, ¿qué tal? Nacho Larcón de Confidencial.

Dos preguntas. La primera, tras

el voto de ayer del Parlamento Europeo respecto a Mercosur, querría saber si

usted

está a favor de la aplicación provisional del acuerdo una vez

ratifica alguno de los miembros del Mercosur o si preferiría?

esperar a que el Tejuez diera su opinión al Parlamento Europeo.

Y en segundo lugar,

respecto a Estados Unidos, no sé si durante la reunión con otros líderes

han discutido la posibilidad de…

tener algún tipo de paquete ya preparado para si esto vuelva a ocurrir

en el

futuro, tener una respuesta más rápida por parte de la Unión Europea de lo que

podría

ser en esta ocasión.

Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Nacho, por sus

preguntas

La primera de las preguntas era…

el Mercosur. Bueno, el Consejo ya se ha pronunciado.

Nosotros ya hemos aprobado

antes de finalizar el año pasado, la posición del Consejo respecto a la

aplicación del Mercosur, con lo cual eso está regulado en los tratados y,

por tanto,

como ha pasado en otros acuerdos comerciales, se ha dirimido lo que

considere..

la justicia en relación con la legalidad o no de algunos aspectos del

tratado,

pero en todo caso la aplicación se ha aprobado ya por parte del Consejo y por

tanto

no tengo nada más que añadir.

Y por supuesto estamos de acuerdo en que se aplique.

De hecho, creo

que incluso la delegación del S&D, presidida por Idansi García, ayer

también

se pronunció a favor de esa aplicación.

Y respecto a la segunda pregunta, la respuesta

es que estamos preparados.

Desde hace ya meses estamos preparados

lo que creo que es importante es bueno lo que he dicho antes trasladar ese

mensaje de unidad

respecto a la soberanía de Groenlandia y del Reino de Dinamarca, y en segundo

lugar,

esa solidaridad y esa unidad para con las amenazas y las coacciones que

tengan que ver con

la imposición de tarifas a determinados Estados miembros, como

ha sido el caso. Afortunadamente parece, aparentemente

ayer, eso se ha

quitado de encima de la mesa, esa amenaza, y finalmente efectivamente

tenemos esos instrumentos

preparados para responder con la proporcionalidad debida a cualquier

tipo de

acción que unilateralmente se plantee por parte de la administración

estadounidense

Nada más que tengo que volver a… no, no, en serio, es

un día largo y llevamos días bastante largos y

tengo que volver a Madrid.

Una última pregunta

Terminamos con Bloomberg.

Gracias, presidente Daniel Bastiro de Bloomberg.

Dice usted que Estados Unidos ha introducido tensión en las relaciones

transatlánticas

pregunta

por parte de la Unión Europea.

En segundo lugar, ¿en qué supuestos cree usted que debería la Unión Europea

aplicar el

mecanismo anticoerción?

Y una última sobre los accidentes ferroviarios de esta semana en España

querría saber qué responsabilidad asume el gobierno por estos dos accidentes

mortales y

si cree que hace falta una revisión en profundidad de la alta velocidad o de

su financiación, sus

controles, su seguridad.

Gracias. Bueno, muchas gracias por sus

preguntas.

Respecto a la última, asumimos

todas como estamos haciendo desde el primer momento de la tragedia creo que

la alta velocidad en España es un orgullo, es un orgullo para todo el

país, es una prioridad

para nuestro gobierno porque también mejora la forma de movernos, ¿no?,

por España. Evidentemente el daño es irreparable,

pero las víctimas van a poder contar

siempre con el gobierno ayudando en lo que haga falta y, por supuesto, como he

dicho siempre, desde el primer minuto

de esta crisis, de esta tragedia, vamos a responder como hemos respondido a

cualquiera de las crisis que nos hemos

enfrentado durante estos últimos ocho años.

Primero, con absoluta empatía hacia

las víctimas, en segundo lugar con absoluta transparencia, en tercer lugar

con cooperación entre instituciones, porque tenemos competencias

repartidas y creo que es muy importante esa cooperación y finalmente con

eficacia porque

también tenemos que restablecer esa confianza por parte de la ciudadanía en

uno de los

principales orgullos de nuestro país, que es la alta velocidad.

Y en eso va a

trabajar el Gobierno de España.

Respecto a la primera de sus preguntas, ¿bajo qué supuestos

Nosotros no vamos a especular.

Sí que le puedo trasladar que la Unión Europea tiene herramientas,

estamos preparados y lo que sí que vamos a defender es siempre de manera

unitaria la

soberanía y la integridad territorial de los países, de los Estados miembros

de la Unión Europea y lo haremos con la proporcionalidad

a las acciones unilaterales que eventualmente se puedan tomar por

parte,

en este caso, de la Administración estadounidense.