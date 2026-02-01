Centenares de personas se manifiestan en Madrid para exigir el cese de la violencia contra el pueblo palestino
- La movilización ha comenzado en la calle de Atocha y ha llegado hasta el Ministerio de Asuntos Exteriores
- Ha sido convocada por la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina y secundada por Podemos e Izquierda Unida
Pese a la lluvia constante, al menos 1.000 personas se han manifestado este domingo en Madrid para exigir el "fin del genocidio" en Gaza. Ataviados con banderas palestinas y paraguas, los manifestantes han iniciado su recorrido en la calle Atocha y han llegado hasta las inmediaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Organizada por Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (Rescop), han exigido el embargo de armas integral y la ruptura de todas las relaciones con Israel. Además, otras 40 ciudades albergan reivindicaciones por Palestina en toda la geografía española este fin de semana.
"Desde que se firmó en noviembre el supuesto plan de paz, cada vez más se desvela como un plan colonialista donde Trump y Netanyahu están decidiendo el futuro de Palestina sin ninguna participación de los palestinos. Y con un plan que lo único que quiere es recolonizar y asegurar el control israelí de la Franja de Gaza y del conjunto de Palestina", ha declarado a los medios el portavoz de la Rescop, Héctor Grad, sumado a los "ataques cotidianos" con muertos en Gaza y en Cisjordania, por lo que seguir manifestándose por el pueblo palestino es "hoy más necesario que nunca", ha subrayado Grad.
Por su parte, Saad Yousef, miembro de la Comunidad Palestina de Madrid, ha incidido en que la solidaridad con el pueblo palestino se mantendrá mientras continúe el genocidio, "llueva, nieve o granice". También ha criticado al Gobierno español y a la Unión Europea, que permiten a Israel "hacer lo que quiera", pese al real decreto de embargo de armas que "ha demostrado ser un coladero", ha lamentado Yousef, quien ha pedido que se rompan las relaciones académicas, comerciales, deportivas, culturales y económicas con el Estado de Israel.
El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, que ha estado presente en la manifestación ha declarado sobre el acuerdo de paz que "no es ni más ni menos que un intento de hacer negocio de un genocidio", además de un "intento de sustituir a las Naciones Unidas con esa Junta de la Paz que abre el camino a consolidar la limpieza étnica y a hacer un inmenso negocio inmobiliario" ha lamentado Santiago.
Consejo Europeo informal
Quiero comenzar esta intervención antes de someterme a las preguntas de los
medios de comunicación
de nuevo con unas palabras por parte del Gobierno de España de recuerdo y de
afecto para todas aquellas
personas que han perdido a un ser querido o han sufrido daños con motivo
de los accidentes ferroviarios que..
han tenido lugar en Adamuz y en Gélida.
Quiero que sepan que el Estado en su conjunto
va a hacer todo lo que esté en su mano para ayudarles y vamos
a gestionar esta tragedia como hemos gestionado desgraciadamente otras
también.
Con respecto
absoluto a las víctimas, con unidad institucional, con rigor técnico y
también
con la máxima transparencia.
Y también me gustaría aprovechar la ocasión para dar las gracias a los
servidores y
servidoras públicos, a los trabajadores y trabajadoras, al conjunto de los
ciudadanos de a pie que se han volcado..
o siguen volcados en dar respuesta a esta tragedia, su generosidad, su
empatía, su humanidad, también su profesionalidad son el mejor testimonio
del país, que es
España. Y aunque, en fin, tengamos todos que
hacer una
cambio de registro, es evidente que la convocatoria de esta conferencia de
prensa tiene que ver con los principales asuntos que hemos abordado
en esta
reunión del Consejo Europeo, que, como saben, tiene lugar en un contexto
internacional
extraordinariamente complejo.
Creo que todos somos muy conscientes
de lo que ha venido sucediendo durante estas últimas semanas y por tanto
tenemos que afrontar la realidad
y la realidad es que el gobierno de Estados Unidos
no está respetando el derecho internacional y está tensionando como
nunca se había
hecho la relación transatlántica entre los Estados Unidos de América y la
Unión
Europea. Frente a ello, creo que no debe caber
ninguna duda.
Europa debe
fortalecerse internamente y también abrirse a otros lugares del mundo
Fortalecernos internamente significa profundizar el mercado único, reforzar
nuestra
competitividad, la tecnología, pero también la cohesión social y
la unidad política.
Por supuesto, en el ámbito de la defensa y la seguridad,
fundamentalmente lo que
tenemos que hacer es invertir mejor y unidos los europeos
Necesitamos mostrar esa fortaleza y para eso necesitamos movernos como una
sola
Hemos siempre desde el Gobierno de España defendido que si no hay una
unidad en torno a 27
Estados miembros sobre ese proceso de integración, pues hagámoslo a distintas
velocidades, pero ya va siendo
el momento de que Europa tome esa decisión de hacer esa integración en
todas
aquellas políticas que nos pueden hacer contar y tener peso y una voz clara e
influyente en un contexto geopolítico que está cambiando, como los medios de
comunicación
han venido relatando en estas últimas jornadas.
Creo que por eso también hemos celebrado este Consejo Europeo
Extraordinario
para dejar claro que Europa quiere un mundo
que se base en reglas claras, en respeto al derecho internacional y, por
tanto, no en
vasallajes. Un mundo regido, como he dicho antes,
por el derecho internacional, el respeto mutuo y la cooperación
Un mundo, por ejemplo, en el que el futuro de Groenlandia no lo decida ni
una fuerza ni las amenazas..
comerciales y mucho menos intereses privados de dinero.
El futuro de Groenlandia
corresponde a su pueblo, a sus representantes y, por supuesto, al
reino de Dinamarca.
Y
por eso es para europa se debe preparar y va a tomar las medidas que sean
necesarias para
protegerse ante cualquier amenaza o ante cualquier intento de coacción
Creo que este Consejo Europeo envía al mundo los siguientes mensajes.
El primero de ellos es el de la unidad y el de la solidaridad
y apoyo a Dinamarca y al pueblo de Groenlandia.
Desde los Estados miembros y de la Unión Europea
no vamos a volver a un pasado donde, bueno, pues un poco menos que se juega
el monopoli, ¿no?, con la
soberanía territorial de los países, donde se pone un precio al destino de
miles
y miles de ciudadanos.
En segundo lugar, la firmeza y la unidad también de la Unión Europea y de
sus Estados miembros
ha obligado a que la administración estadounidense decida dar un paso atrás
Y creo que esto es importante también decirlo porque somos la primera
potencia comercial del mundo, me refiero a
conjunto de la Unión Europea, y debemos actuar como tal.
Y ante la coerción, el
intento de coacción, evidentemente creo que Europa tiene instrumentos para
poder responder
con la proporcionalidad debida a este tipo de coacciones.
Y finalmente la Unión Europea
está decidida a fortalecer su soberanía y a profundizar en su integración, tal
y como ha defendido el gobierno de España
desde incluso antes de la llegada del presidente Trump
a la presidencia de Estados Unidos en este segundo mandato.
Por eso, creo que es importante que aceleremos la integración económica
mediante la culminación del mercado único, la puesta en marcha de la unión
del ahorro
y la inversión, la ampliación de nuestras alianzas comerciales,
empezando lógicamente por la aplicación, aunque sea provisional,
pero inmediata del acuerdo firmado con el Mercosur.
Segundo, para nosotros como Gobierno de
España, es muy importante garantizar también la cohesión social y, por
tanto, creo que el mejor antídoto
para frenar a la internacional ultraderechista es sin duda alguna
el reforzar el pilar social y, finalmente, la seguridad y la defensa,
pero también la política exterior común
mientras se avanza, por qué no decirlo, hacia unas fuerzas armadas europeas,
que
es lo que viene defendiendo el gobierno de España, como saben todos ustedes
Y por último, también creemos que debemos, desde la lealtad, construir
una agenda positiva entre la Unión Europea y Estados Unidos,
pero basada siempre en el diálogo y en el respeto mutuo, el respeto mutuo, que
es posible y deseable
para ambas partes. Y por otro lado, quiero informarles de
que tras haberlo consultado,
con muchos de los países, tras haberlo meditado durante bastantes semanas,
hoy he querido trasladar a los colegas del Consejo Europeo el que el Gobierno
de España ha decidido
no participar a la llamada Junta de Paz.
Agradecemos la
invitación, pero declinamos el participar en esa Junta propuesta por
la Administración estadounidense
Lo hacemos sobre todo y fundamentalmente por coherencia, por
una política consistente
que hemos venido desplegando por parte del Gobierno de España también cuando
hablamos del futuro de los palestinos y de las palestinas.
Y por tanto lo hacemos en coherencia e
inconsistencia con nuestro compromiso con el orden multilateral, con el
sistema de Naciones Unidas y
con el derecho internacional y es evidente que esta junta está fuera del
marco de Naciones Unidas y
por cierto, no ha incluido a la autoridad Palestina.
El futuro de Gaza y también
de Cisjordania, no nos olvidemos, el futuro en su conjunto de Palestina debe
dirimirlo
los palestinos y también el futuro de su coexistencia pacífica y segura con
Israel
deben dirimirlo fundamentalmente Israel y Palestina en un proceso dialogado que
implemente la solución de los
dos estados, que permita la entrada de la ayuda humanitaria y que por supuesto
garantice
la paz entre ambos países.
Esto evidentemente implica
que España va a continuar trabajando y comprometida en un proceso de paz en el
que llevamos trabajando 30 años y lo vamos a seguir haciendo junto con otros
muchos socios europeos,
también del conjunto de la comunidad internacional, fortaleciendo las
misiones en las que ya estamos
garantizando la ayuda humanitaria y apostando por la reconstrucción, la
estabilización y la seguridad
de Israel y también por supuesto del pueblo de Palestina.
Por tanto, quedo a su disposición
de los medios de comunicación para responder a sus preguntas
Gracias, presidente.
Empezamos con Guillermo Pascual, Antena 3.
Buenas noches, presidente.
Soy Guillermo Pascual, Antena 3.
A mí me gustaría preguntarle
primero por Groenlandia.
Ayer conocimos un principio de acuerdo entre el secretario general de la
OTAN y el presidente Trump.
De momento hay pocos detalles y me gustaría preguntarle..
si usted se fía, si a día de hoy se puede confiar en Estados Unidos y en
ese pacto con
Mark Rutte del que todavía no tenemos detalles.
Y una segunda pregunta sobre
el gasto en defensa de España.
El presidente Trump esta mañana ha vuelto a criticar que España..
quiere que esto le salga gratis
Ha dicho también que tendrá en algún momento que hablar con España.
Me gustaría saber si usted está dispuesto a
hablar directamente con el presidente de Estados Unidos y explicarle por qué
España no va a subir más del 2%
Gracias. Muchas gracias, Guillermo, por las
preguntas.
En relación con la primera no conocemos el acuerdo
Quien tiene que conocerlo es, evidentemente, la primera ministra
Gracias
adanesa y el primer ministro de Groenlandia
un acuerdo que satisfaga las lógicas demandas de soberanía, de respeto a..
la integridad territorial del pueblo de Groenlandia y de también el Reino de
Dinamarca
Y es donde creo que está el conjunto de la Unión Europea y creo que ese mensaje
es muy nítido, eso ha salido..
de manera total, absoluta, por parte de todos los integrantes
del Consejo Europeo, de todos los Estados miembros.
La solidaridad, el respeto al derecho internacional, a
la integridad territorial y la soberanía nacional de Groenlandia y del
Reino de Dinamarca, que por cierto son, como he dicho antes,
los que tienen que decidir sobre su futuro, no una fuerza extranjera
Y si hay una legítima demanda de seguridad en el Ártico, pues
efectivamente tenemos instituciones,
usted antes la ha señalado, como es la Alianza Atlántica, como para poder
articular misiones que..
den respuesta a esa legítima preocupación que se pueda tener por
parte de algún país aliado
Respecto al debate sobre el 5%, en fin, ya saben
cuál es mi posición, pero estaba rescatando algunos de los, esto de
gratis,
España ha triplicado su inversión en defensa desde que yo soy presidente del
gobierno.
Para que se
hagan una idea los españoles y españolas, con sus impuestos, estamos
destinando al presupuesto
en defensa en nuestro país 34.000 millones de euros al año
En conjunto estamos hablando
de que invertimos más que 13 países de la OTAN conjuntamente
Casi 34.000 millones de euros, más que 13
países de la OTAN juntos.
Por tanto, creo que ahí están las
cifras, pero también, yo lo he dicho con total lealtad y total claridad,
que el gobierno de España al igual que por supuesto fortalece su
defensa y contribuye a la defensa colectiva y a la seguridad colectiva,
no va a renunciar a
fortalecer la sanidad pública, la educación pública, el sistema nacional
de dependencia, la cohesión social
en definitiva de nuestro país.
Y también la ayuda oficial al desarrollo y la cooperación
con terceros países, porque la seguridad también es eso, la seguridad
también es
que nuestros hijos y nuestras hijas tengan una beca, que nuestros mayores
puedan ir a un hospital público y
tengan garantizada esa cobertura sanitaria pública y universal.
Eso también es seguridad
Y cuando hablamos también de seguridad, no solamente estamos hablando de
fabricar o de comprar
armamento, sino también de cooperar con otros países que necesitan de la ayuda
de
los países más desarrollados, como es el caso de la Unión Europea.
Por tanto, siempre hemos defendido
lo mismo. Son 34.000 millones de euros, lo digo
para que los españoles lo sepan, de sus impuestos,
que estamos destinando al presupuesto de la defensa y estamos muy orgullosos
del trabajo que hacen nuestras Fuerzas Armadas en todos los
ámbitos y al mismo tiempo decimos que por supuesto el gobierno de España, al
igual
que fortalece la defensa, fortalece la sanidad pública, la educación pública y
todos los pilares que
tienen que ver con la cohesión social.
Por tanto, creo que con esto respondo a su pregunta
¿Habéis preguntado si estaría dispuesto a explicarse lo del presidente Trump?
Bueno, ¿cuándo he tenido yo algún problema?
Al contrario, siempre
digo, encantados
Seguimos con Nacho Larcón.
Hola, ¿qué tal? Nacho Larcón de Confidencial.
Dos preguntas. La primera, tras
el voto de ayer del Parlamento Europeo respecto a Mercosur, querría saber si
usted
está a favor de la aplicación provisional del acuerdo una vez
ratifica alguno de los miembros del Mercosur o si preferiría?
esperar a que el Tejuez diera su opinión al Parlamento Europeo.
Y en segundo lugar,
respecto a Estados Unidos, no sé si durante la reunión con otros líderes
han discutido la posibilidad de…
tener algún tipo de paquete ya preparado para si esto vuelva a ocurrir
en el
futuro, tener una respuesta más rápida por parte de la Unión Europea de lo que
podría
ser en esta ocasión.
Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Nacho, por sus
preguntas
La primera de las preguntas era…
el Mercosur. Bueno, el Consejo ya se ha pronunciado.
Nosotros ya hemos aprobado
antes de finalizar el año pasado, la posición del Consejo respecto a la
aplicación del Mercosur, con lo cual eso está regulado en los tratados y,
por tanto,
como ha pasado en otros acuerdos comerciales, se ha dirimido lo que
considere..
la justicia en relación con la legalidad o no de algunos aspectos del
tratado,
pero en todo caso la aplicación se ha aprobado ya por parte del Consejo y por
tanto
no tengo nada más que añadir.
Y por supuesto estamos de acuerdo en que se aplique.
De hecho, creo
que incluso la delegación del S&D, presidida por Idansi García, ayer
también
se pronunció a favor de esa aplicación.
Y respecto a la segunda pregunta, la respuesta
es que estamos preparados.
Desde hace ya meses estamos preparados
lo que creo que es importante es bueno lo que he dicho antes trasladar ese
mensaje de unidad
respecto a la soberanía de Groenlandia y del Reino de Dinamarca, y en segundo
lugar,
esa solidaridad y esa unidad para con las amenazas y las coacciones que
tengan que ver con
la imposición de tarifas a determinados Estados miembros, como
ha sido el caso. Afortunadamente parece, aparentemente
ayer, eso se ha
quitado de encima de la mesa, esa amenaza, y finalmente efectivamente
tenemos esos instrumentos
preparados para responder con la proporcionalidad debida a cualquier
tipo de
acción que unilateralmente se plantee por parte de la administración
estadounidense
Nada más que tengo que volver a… no, no, en serio, es
un día largo y llevamos días bastante largos y
tengo que volver a Madrid.
Una última pregunta
Terminamos con Bloomberg.
Gracias, presidente Daniel Bastiro de Bloomberg.
Dice usted que Estados Unidos ha introducido tensión en las relaciones
transatlánticas
pregunta
por parte de la Unión Europea.
En segundo lugar, ¿en qué supuestos cree usted que debería la Unión Europea
aplicar el
mecanismo anticoerción?
Y una última sobre los accidentes ferroviarios de esta semana en España
querría saber qué responsabilidad asume el gobierno por estos dos accidentes
mortales y
si cree que hace falta una revisión en profundidad de la alta velocidad o de
su financiación, sus
controles, su seguridad.
Gracias. Bueno, muchas gracias por sus
preguntas.
Respecto a la última, asumimos
todas como estamos haciendo desde el primer momento de la tragedia creo que
la alta velocidad en España es un orgullo, es un orgullo para todo el
país, es una prioridad
para nuestro gobierno porque también mejora la forma de movernos, ¿no?,
por España. Evidentemente el daño es irreparable,
pero las víctimas van a poder contar
siempre con el gobierno ayudando en lo que haga falta y, por supuesto, como he
dicho siempre, desde el primer minuto
de esta crisis, de esta tragedia, vamos a responder como hemos respondido a
cualquiera de las crisis que nos hemos
enfrentado durante estos últimos ocho años.
Primero, con absoluta empatía hacia
las víctimas, en segundo lugar con absoluta transparencia, en tercer lugar
con cooperación entre instituciones, porque tenemos competencias
repartidas y creo que es muy importante esa cooperación y finalmente con
eficacia porque
también tenemos que restablecer esa confianza por parte de la ciudadanía en
uno de los
principales orgullos de nuestro país, que es la alta velocidad.
Y en eso va a
trabajar el Gobierno de España.
Respecto a la primera de sus preguntas, ¿bajo qué supuestos
Nosotros no vamos a especular.
Sí que le puedo trasladar que la Unión Europea tiene herramientas,
estamos preparados y lo que sí que vamos a defender es siempre de manera
unitaria la
soberanía y la integridad territorial de los países, de los Estados miembros
de la Unión Europea y lo haremos con la proporcionalidad
a las acciones unilaterales que eventualmente se puedan tomar por
parte,
en este caso, de la Administración estadounidense.
La protesta también ha estado secundada por la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y la secretaria política y eurodiputada de Podemos Irene Montero, quien en sus declaraciones a los medios de comunicación ha insistido en que "hay que seguir saliendo a la calle, incluso a pesar de la lluvia, para romper de nuevo el silencio mediático" para evitar que "Gaza se convierta en un complejo turístico propiedad de Donald Trump".
La jornada más letal desde el armisticio
La manifestación se produce en una semana que ha contabilizado el mayor número de víctimas mortales en Gaza desde la entrada el vigor del alto el fuego, con al menos 32 muertos en diversos ataques por parte del ejército israelí. El Estado de Israel ha anunciado además la apertura del paso de Rafah, el único punto de entrada y salida entre la Franja y el exterior sin pasar por Israel, que ha permanecido bloqueado por el país hebreo y mantiene a los palestinos en la Franja sin suministros, incluidos medicamentos necesarios para la gran cifra de heridos. Sin embargo, esta apertura estará bajo el control militar de Ejército israelí y quedará limitada únicamente a personas bajo condiciones drásticas.
Saad Yousef ha denunciado al respecto en la protesta que, pese a que ha habido un supuesto acuerdo de alto el fuego, desde la firma de este anunciado plan de paz "han asesinado a más de 400 palestinos", más de 30 este sábado. "Israel incumple sistemáticamente todos los acuerdos a los que dice someterse. Y la Unión Europea y Estados Unidos lo amparan en un marco de impunidad y de complicidad que entendemos que no puede continuar", ha defendido Yousef.
"Se anunció esa tregua que no es tal, más de 500 palestinos y palestinas han sido asesinadas", ha denunciado por su parte Enrique Santiago, para añadir que en Gaza aún "hay más de 17.000 personas gravemente heridas, enfermas, que requieren atención médica urgente y que iban a ser atendidas en hospitales de Egipto y no están pudiendo pasar".