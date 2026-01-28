La regularización de personas migrantes puede beneficiar a unos 3.500 extranjeros en Cantabria

La regularización extraordinaria de personas migrantes que ha iniciado el Gobierno de España puede beneficiar a unas 3.500 personas en Cantabria. Es la estimación que hace el doctor en Economía y catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Cantabria, David Cantarero, a partir de la anterior experiencia del año 2005. El experto subraya que la concesión de los permisos de trabajo y residencia para ese colectivo será beneficiosa para la economía y la demografía.

En lo que respecta a la estructura de la población, Cantabria viene arrastrando desde hace años el grave problema del envejecimiento y la baja natalidad, que políticas como estas pueden paliar, aunque no de manera inmediata. Cantarero apunta a un plazo de diez años para que los migrantes se asienten, asimilen las costumbres y hábitos locales y se empiecen a apreciar los efectos de esta regularización: "Cuando exista reunificación familiar, cuando tengamos más natalidad en esos diez años venideros es cuando veremos un impacto mayor", subraya en declaraciones a RNE.