La regularización de personas migrantes puede beneficiar a unos 3.500 extranjeros en Cantabria
- Hostelería, pesca y servicio doméstico son algunos de los sectores en los que desarrollan su actividad laboral
- Políticas como esta pueden paliar el envejecimiento de la población y la baja natalidad, según los expertos
La regularización extraordinaria de personas migrantes que ha iniciado el Gobierno de España puede beneficiar a unas 3.500 personas en Cantabria. Es la estimación que hace el doctor en Economía y catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Cantabria, David Cantarero, a partir de la anterior experiencia del año 2005. El experto subraya que la concesión de los permisos de trabajo y residencia para ese colectivo será beneficiosa para la economía y la demografía.
En lo que respecta a la estructura de la población, Cantabria viene arrastrando desde hace años el grave problema del envejecimiento y la baja natalidad, que políticas como estas pueden paliar, aunque no de manera inmediata. Cantarero apunta a un plazo de diez años para que los migrantes se asienten, asimilen las costumbres y hábitos locales y se empiecen a apreciar los efectos de esta regularización: "Cuando exista reunificación familiar, cuando tengamos más natalidad en esos diez años venideros es cuando veremos un impacto mayor", subraya en declaraciones a RNE.
Los iberoamericanos son mayoría
Dos de cada tres personas migrantes que no han regularizado su estancia en Cantabria proceden de Iberoamérica, señala Cantarero. Muchos tienen cualificación previa, incluso por encima de lo que requieren las profesiones en las que se insertan al llegar a nuestra comunidad: hostelería, servicio doméstico o construcción. Con una situación regularizada, permiso de trabajo y una larga vida laboral por delante, contribuirán a la hucha común: "Aflorará más recaudación al sistema de la Seguridad Social", asegura el catedrático, quien aboga por acompañar este proceso de "una mejora del nivel salarial y la productividad".
Cantarero también destaca otros efectos: la salida de muchas personas de la economía sumergida o informal y la aparición de nuevas oportunidades para sectores actualmente en declive como la ganadería, que acusa falta de relevo generacional, y puede encontrar en la población migrante un revulsivo.
Reacciones de sectores económicos
La hostelería recibe con expectación el anuncio del Gobierno de España de llevar a cabo una regularización extraordinaria de personas extranjeras. Para el sector puede suponer un balón de oxígeno, dada la falta de mano de obra que padece. Y por ese motivo, el presidente de la asociación de hostelería de Cantabria, Eduardo Lamadrid, confía en que esa regularización se haga "de forma rápida". Añade que será necesario mejorar también la formación de estos trabajadores, algo para lo que considera esencial la colaboración con las organizaciones empresariales.
En el sector pesquero de Cantabria, tres de cada cuatro vacantes por jubilación se cubren con trabajadores extranjeros, sobre todo senegaleses y, en los últimos tiempos, también llegados de Indonesia. La falta de relevo generacional ha incrementado la mano de obra procedente de fuera de España, que, a veces, alcanza el 50% de la tripulación. Según el presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Cantabria, César Nates, son vacantes por jubilación o baja médica y, dependiendo del año, cuesta más completar la tripulación. La flota, ahora mismo, se nutre de una bolsa de trabajadores totalmente legales.
En cuanto a los retos que plantea esta regularización extraordinaria, David Cantarero destaca la planificación sectorial y territorial y la adecuada integración de las personas para no crear guetos.