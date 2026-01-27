Sánchez y Pradales se reúnen en la Moncloa para avanzar en transferencias para el País Vasco

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vuelve a recibir en el Palacio de la Moncloa al lehendakari, Imanol Pradales. Será el sexto encuentro entre ambos en poco más de un año y medio. El objetivo de esta cita es negociar las transferencias pendientes que reclama el Ejecutivo vasco.

La reunión arranca este martes a las 17:30 horas y posteriormente comparecerán el lehendakari y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Hace varios días, fuentes de la Moncloa y de la Lehendakaritza avanzaron que este encuentro se enmarca dentro de "la voluntad de mantener una relación bilateral estable, basada en el diálogo" y servirá para "analizar el estado de las relaciones y los asuntos de interés común entre ambos ejecutivos".

El lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la reunión de este martes en la Moncloa. Fernando Sánchez Fernando Sánchez / Europa Press

Existe un compromiso entre el PNV y el PSOE que no se ha llevado todavía a cabo para que en 2025 se cumpliera íntegramente el Estatuto de Gernika, con la transferencia de las competencias pendientes recogido en el acuerdo entre socialistas y nacionalistas para la investidura de Pedro Sánchez.