Sánchez y Pradales se reúnen en la Moncloa para avanzar en transferencias para el País Vasco
- La cita arranca a las 17:30 horas y posteriormente comparecerán el lehendakari y el ministro de Política Territorial
- El Ejecutivo vasco gestionará a partir del 1 de enero de 2027 las prestaciones por desempleo
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vuelve a recibir en el Palacio de la Moncloa al lehendakari, Imanol Pradales. Será el sexto encuentro entre ambos en poco más de un año y medio. El objetivo de esta cita es negociar las transferencias pendientes que reclama el Ejecutivo vasco.
La reunión arranca este martes a las 17:30 horas y posteriormente comparecerán el lehendakari y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
Hace varios días, fuentes de la Moncloa y de la Lehendakaritza avanzaron que este encuentro se enmarca dentro de "la voluntad de mantener una relación bilateral estable, basada en el diálogo" y servirá para "analizar el estado de las relaciones y los asuntos de interés común entre ambos ejecutivos".
Existe un compromiso entre el PNV y el PSOE que no se ha llevado todavía a cabo para que en 2025 se cumpliera íntegramente el Estatuto de Gernika, con la transferencia de las competencias pendientes recogido en el acuerdo entre socialistas y nacionalistas para la investidura de Pedro Sánchez.
El Gobierno vasco exigirá ser considerada "frontera norte"
Imanol Pradales volverá a plantear este martes al presidente del Gobierno la petición de que Euskadi sea considerara frontera norte, lo que abriría la posibilidad de acceder a más recursos para la gestión de los flujos migratorios que transitan hacia Europa por la frontera con Francia, según ha explicado este mismo martes la portavoz del Ejecutivo vasco, Maria Ubarretxena.
La portavoz también ha avanzado que se analizarán otros aspectos como el proceso para el traspaso a Euskadi de competencias reconocidas en su Estatuto de Autonomía de 1979 pero que aún no le han sido transferidas, como la situación del euskera o el "déficit" de profesionales sanitarios.
Las últimas materias transferidas se firmaron el pasado 16 de enero en la Comisión Mixta de Transferencias. Fueron las de las prestaciones de desempleo, las no contributivas familiares de la Seguridad Social, Salvamento Marítimo, Seguro Escolar y Centro de Verificación de Maquinaria de Barakaldo (Bizkaia).