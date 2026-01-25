Sánchez y Pradales se reunirán el martes en Moncloa para tratar asuntos de interés común

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Imanol Pradales, mantendrán el próximo martes 27 de enero un encuentro en La Moncloa para hablar de diversos asuntos, entre ellos las transferencias pendientes de acordar que reclama el Ejecutivo vasco.

Fuentes de Moncloa y de la Lehendakaritza han confirmado a RTVE que el encuentro se enmarca dentro de "la voluntad de mantener una relación bilateral estable, basada en el diálogo" y servirá para "analizar el estado de las relaciones y los asuntos de interés común entre ambos ejecutivos".

Pradales ya había anunciado su intención de mantener un encuentro bilateral con Sánchez para estudiar el grado de cumplimiento de las materias recogidas en el Estatuto de Gernika que aún no han sido transferidas y que ambos gobiernos acordaron materializar antes de que finalizara el pasado año.

Había un compromiso entre el PNV y el PSOE, que no se ha cumplido, para que en 2025 se cumpliera íntegramente el Estatuto de Gernika con la transferencia de las competencias pendientes recogido en el acuerdo entre socialistas y nacionalistas para la investidura de Pedro Sánchez y en el pacto programático que firmaron los dos partidos para el Gobierno de coalición que sustenta el Ejecutivo vasco.