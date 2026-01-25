Sánchez y Pradales se reunirán el martes en Moncloa para tratar asuntos de interés común
- PSOE y PNV tienen un compromiso para la transferencia de todas las competencias recogidas en el Estatuto de Gernika
- Entre ellas, la gestión del régimen económico de la Seguridad Social y la de los aeropuertos vascos
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Imanol Pradales, mantendrán el próximo martes 27 de enero un encuentro en La Moncloa para hablar de diversos asuntos, entre ellos las transferencias pendientes de acordar que reclama el Ejecutivo vasco.
Fuentes de Moncloa y de la Lehendakaritza han confirmado a RTVE que el encuentro se enmarca dentro de "la voluntad de mantener una relación bilateral estable, basada en el diálogo" y servirá para "analizar el estado de las relaciones y los asuntos de interés común entre ambos ejecutivos".
Pradales ya había anunciado su intención de mantener un encuentro bilateral con Sánchez para estudiar el grado de cumplimiento de las materias recogidas en el Estatuto de Gernika que aún no han sido transferidas y que ambos gobiernos acordaron materializar antes de que finalizara el pasado año.
Había un compromiso entre el PNV y el PSOE, que no se ha cumplido, para que en 2025 se cumpliera íntegramente el Estatuto de Gernika con la transferencia de las competencias pendientes recogido en el acuerdo entre socialistas y nacionalistas para la investidura de Pedro Sánchez y en el pacto programático que firmaron los dos partidos para el Gobierno de coalición que sustenta el Ejecutivo vasco.
Materias pendientes
Las últimas materias transferidas se firmaron el pasado 16 de enero en la Comisión Mixta de Transferencias. Son las de las prestaciones de desempleo, las no contributivas familiares de la Seguridad Social, Salvamento Marítimo, Seguro Escolar y Centro de Verificación de Maquinaria de Barakaldo (Bizkaia).
Encima de la mesa hay otras 15, entre ellas la más polémica, que es la gestión del régimen económico de la Seguridad Social y la gestión de los aeropuertos vascos, que tiene mucha complejidad política y técnica.
El lehendakari ha advertido recientemente que los vascos no van a permitir que se "pervierta el elemento normativo original" del Estatuto de Gernika, el "espíritu y la letra" de un pacto político "entre iguales".
Pradales considera que después de los obstáculos y resistencias "políticas y administrativas" por parte del Ejecutivo central respecto a las últimas cinco transferencias, la nueva fase de negociación será la "reválida para acreditar la voluntad política real del Gobierno español y del presidente Sánchez ante el actual curso político".