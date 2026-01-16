Euskadi gestionará el subsidio por desempleo y prestaciones familiares desde 2027 tras asumir cinco nuevas competencias

Las prestaciones de desempleo y las prestaciones familiares no contributivas de la Seguridad Social, además del Seguro Escolar serán gestionadas por el Gobierno Vasco gestionará desde el 1 de enero de 2027, tras el acuerdo alcanzado con el Ejecutivo Central.

El pacto alcanzado este viernes incluye además que la gestión de Salvamento Marítimo será vasca a partir del 1 de octubre de 2026. Y el traspaso del Centro Nacional de Verificación de Maquinaria de Barakaldo entrará en vigor a partir de la publicación en el BOE de la cesión.

Tras sellar ese pacto, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha celebrado que tras la negociación entre ambas administraciones la travesía haya llegado "a buen puerto". "La norma, en la gestión publica deben ser los acuerdos" y una "relación de concordia", ha dicho, sin negar que "ha habido dificultades".

La transferencia de las prestaciones de desempleo, la más importante Con la gestión de las prestaciones de desempleo, se estima que la administración vasca pasaría a gestionar un importe anual de unos 822 millones de euros. Esta es la más importante de las cinco transferencias acordadas. Incluiría además el traspaso de las 30 oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y de 534 trabajadores, aunque el Estado mantendría la capacidad normativa. Sobre la gestión del desempleo, Torres ha defendido que la Comunidad asume la gestión “dentro del carácter unitario de la Seguridad Social y con respeto al principio de solidaridad”. La portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha señalado respecto al acuerdo firmado esta mañana que con estos cinco traspasos a Euskadi se cierra un “proceso negociador extremadamente laborioso” para llegar al “buen puerto” de ampliar “la casa vasca”, desde la filosofía de que “más autogobierno es más bienestar”. “Tenemos nuestro sistema de políticas de empleo que comparte oficinas con el SEPE; en el mismo lugar una persona tiene que cambiar de ventanilla, ahora se le va a facilitar al ciudadano que todo lo relativo a su vida laboral tenga una ventanilla única”, ha señalado.

Quedan una decena de transferencias pendientes “Es un día muy importante por lo que se ha conseguido pero el trabajo no termina aquí, aún debemos cerrar las competencias que nos quedan pendientes del Estatuto de Gernica y en esa labor vamos a continuar” ha explicado antes de concluir: “Se cumple así una ley orgánica y eso era lo que pedíamos”. Sobre estas transferencias pendientes (en torno a una decena), el titular de Política Territorial ha insistido en que el Ejecutivo de España cumple lo que firma y su posición será "avanzar en el autogobierno", dentro de la Constitución y los Estatutos de Autonomía. Por eso ha restado importancia al retraso en la materialización de los compromisos y ha dicho que seguirán "dialogando" para que todo se produzca "de común acuerdo". El pacto estuvo en el aire, hasta hace apenas unas horas, por las discrepancias entre ambos ejecutivos, elevando la tensión política entre el PNV y el PSE. Finalmente llegó tras varias conversaciones entre el lehendakari, Imanol Pradales, y varios altos cargos de su gabinete con algunos ministros e incluso con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Uno de los puntos de fricción ha sido la financiación de las materias. En este sentido, según Torres, hay "traspasos donde es necesario hacer transferencia, como Salvamento Marítimo" y en otros la "utilización del cupo" o "fórmulas mixtas". En todo caso, "son mecanismos que están reglados y que se han acordado por ambas haciendas", ha dicho el ministro. “El Lehendakari critica el retraso en la firma de las nuevas trasferencias a Euskadi y la resistencia del Gobierno central



Pradales avisa que habrá una "reválida" por los siguientes traspasos



🎙️@FranEspin1 | @RTVEPaisVasco pic.twitter.com/w0Lks9iKnh“ — Radio 5 (@radio5_rne) January 16, 2026