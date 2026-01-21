Imanol Pradales: "Es el momento de la acción, porque está en juego la supervivencia de la UE como actor global"

En vísperas de su histórica intervención en Davos (Suiza), el lehendakari Imanol Pradales ha compartido en su perfil de LinkedIn una reflexión sobre el panorama geopolítico actual, marcado por un "cambio de paradigma". Esta será la primera vez que un lehendakari participa en este Foro Económico Mundial, donde se reúne cada año lo más granado del mundo político y económico internacional.

El Fin del Orden Liberal y el Ascenso de la "Ley del Más Fuerte" En su post, Pradales advierte que Estados Unidos, bajo el mandato de Donald Trump, ha abandonado su rol como garante del multilateralismo y el derecho internacional, pasando a "perseguir exclusivamente su hegemonía militar, tecnológica y comercial, en un contexto de pugna entre potencias y esferas de influencia". Este giro neo-imperialista, según el lehendakari, nos remite a "tiempos más oscuros" del siglo pasado. Pone de ejemplo la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, y hace mención a declaraciones del asesor de política interior de Trump, Stephen Miller: "Nadie va a enfrentarse militarmente a Estados Unidos por el futuro de Groenlandia. Vivimos en un mundo que se rige por la fuerza, que se rige por el poder. Estas son las leyes de hierro del mundo desde el principio de los tiempos". Estas palabras, a ojos de Pradales, pone de manifiesto el deseo y la acción de Washington hacia la imposición de "ley del más fuerte".

Menosprecio de Trump hacia Europa La administración estadounidense - subraya Pradales - menosprecia el proyecto europeo y respalda movimientos ultraderechistas que buscan debilitarlo. Las amenazas de imposición de aranceles contra países que apoyan a Groenlandia y Dinamarca colocan a la Unión Europea (UE) ante un dilema existencial: unidad y soberanía estratégica o irrelevancia y sumisión. Pradales rescata una cita de Jack Welch, quién fuera CEO de General Electric, para subrayar la acción como única hoja de ruta posible para la UE: "Cambia antes de que te veas obligado a ello". Los 27, así como otros países sometidos a las presiones de la Administración Trump, deben elegir: "ceder a la coacción o plantar cara".

Actuar es urgente para la supervivencia de la UE El máximo mandatario vasco hace un llamamiento a una respuesta contundente, inmediata y unificada para salvaguardar la UE y que siga siendo "un proyecto compartido de libertades, convivencia pacífica, oportunidades y seguridad". Pradales propone actuar estratégicamente allí donde Europa tiene influencia, con los objetivos compartidos de garantizar la "soberanía energética, industrial, financiera, tecnológico-digital, o alimentaria (...) también desarrollando una auténtica Política de Defensa y Seguridad común al servicio del proyecto europeo". El lehendakari aplaude en su publicación el acuerdo de libre comercio de la UE con Mercosur y la convocatoria de una reunión extraordinaria por parte de Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, para apoyar a Dinamarca y Groenlandia, en defensa del derecho internacional y la integridad territorial frente las amenazas de Trump.