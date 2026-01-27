Nasry Asfura asume este martes la Presidencia de Honduras sin el reconocimiento de su rival Xiomara Castro

Nasry 'Tito' Asfura, líder del conservador Partido Nacional, será investido este martes como nuevo presidente de Honduras en sustitución de Xiomara Castro, tras haber ganado las elecciones celebradas el pasado 30 de noviembre.

Castro, candidata de la formación de izquierdas Libertad y Refundación (Libre), ha calificado el Gobierno de Asfura como un "gobierno de facto" salido de un fraude por las sospechas en el recuento de votos. Por eso ha asegurado que no le reconoce como sucesor, aunque ha prometido respetar el resultado sancionado por el Consejo Nacional Electoral.

El recuento de las elecciones se prolongó durante semanas, con denuncias de fraude, y finalmente el resultado reconocido por el Consejo Nacional Electoral fue muy ajustado.

Asfura prestará juramento en una ceremonia que se celebrará en la sede del Parlamento, en Tegucigalpa, sin la presencia de presidentes de otros países. En su lugar acudirán embajadores y titulares de organismos acreditados en el país, informa Efe.

Empresario de derechas y con apoyo de Trump Asfura, nacido en 1958, es de origen palestino y natural de Tegucigalpa, la capital hondureña. Empresario de la construcción, ha sido alcalde de Tegucigalpa durante dos períodos consecutivos entre 2014 y 2022; también ha sido concejal y secretario del Fondo de Inversión Social. El candidato conservador ha prometido resolver los problemas del país (pobreza, falta de servicios sociales, inseguridad ciudadana) con "trabajo y más trabajo", el fomento de las inversiones nacionales y extranjeras, nuevos empleos y el cierre de algunas instituciones del Estado, entre otras medidas. Asfura espera también poner en marcha varios proyectos de desarrollo con el respaldo de Estados Unidos e Israel, países que visitó hace dos semanas. En materia de política exterior, Asfura todavía no ha anunciado si romperá o no las relaciones con China establecidas durante la Administración de Xiomara Castro. Asfura recibió durante la campaña el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que fue denunciado como una injerencia extranjera por la presidenta del país y su partido.