Nasry Asfura llama a la "reconciliación" tras ser declarado presidente electo de Honduras

El presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, ha lanzado un mensaje "de reconciliación, de unidad y de paz" tras ser proclamado formalmente vencedor de los últimos comicios por el Consejo Nacional Electoral (CNE) con la práctica totalidad de las actas escrutadas.

"Debemos reconocernos como lo que somos: una sola familia hondureña”, ha proclamado, en un mensaje de vídeo en el que, con "profunda gratitud y asumiendo el honor" que supondrá presidir el país centroamericano, ha buscado tender puentes. "Les extiendo mi mano para caminar juntos con firme determinación de trabajar sin descanso por Honduras", ha agregado el exalcalde de Tegucigalpa.

Asfura se convertirá el próximo 27 de enero en el quinto representante del Partido Nacional en asumir la Presidencia de Honduras, después de un proceso electoral que se ha prolongado en el tiempo y marcado por acusaciones de irregularidades. La oposición ha denunciado un supuesto fraude y reclamado un recuento de votos.

El rival de Asfura en la segunda vuelta, Salvador Nasralla, ha ahondado este jueves en su cuenta de la red social X en estas críticas: "La voluntad del soberano vale menos que un comino, el pueblo vota por el candidato de su preferencia y los corruptos de todos los partidos deciden quien va a gobernar en un pacto de impunidad con el que se perdonan unos a otros los delitos".

Por su parte, la oficialista Rixi Moncada, ha acusado al CNE de responder a "instrucciones del imperio", en alusión a Estados Unidos, y considera por tanto la proclamación de Asfura como presidente electo como "un fraude y una imposición extranjera". "Traicionaron a la patria", ha dicho de los miembros del citado órgano electoral.