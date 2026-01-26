El juez del caso Tándem rechaza la petición del PSOE de citar a declarar como investigada a Dolores de Cospedal

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Tándem, Antonio Piña, ha rechazado la solicitud del PSOE de citar en calidad de investigada a la que fuera secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

En un auto, el magistrado desestima la práctica de dicha diligencia solicitada por el PSOE en el marco de la pieza 31 de este procedimiento, en el que se encuentra como principal investigado el excomisario de Policía Nacional José Manuel Villarejo.

Previamente, la Fiscalía Anticorrupción había emitido un informe contrario a la práctica de las diligencias instadas por el PSOE, que también había solicitado citar como investigados, además de a Cospedal, al empresario Ignacio López del Hierro y al representante legal del PP.

En su resolución, el instructor señala que el escrito presentado por la representación del PSOE "resulta contrario a la verdad en su fundamentación, desconocedor de la buena fe procesal, y lo que es bastante peor, erróneo en los términos en los que se presenta".

Para Piña, el derecho de acción que le corresponde al PSOE en virtud de su actuación como acusación popular no le permite realizar manifestaciones "que exceden del usus foris hasta alcanzar carácter injurioso en referencia a la actuación de este instructor y del Ministerio Fiscal a los que imputa "la ocultación de pruebas incriminatorias", pues como veremos, esta afirmación aparece desmentida en el propio curso de los autos".