El excomisario José Manuel Villarejo ha arremetido este lunes contra las "malas artes" de la Fiscalía Anticorrupción antes de la vistilla que decidirá sobre su ingreso en prisión después de que la semana pasada fuese condenado a 19 años por el caso Tándem. El tribunal le ha dejado marchar a casa hasta que adopte una resolución.

Pese a reconocer que el dejarle marchar parece una buena señal, Villarejo ha asegurado que no tenía miedo "a esta situación" y que de hecho su abogado ha acudido con la bolsa preparada "con la ropa y cuatro gayumbos para entrar en prisión". Así lo ha señalado a su salida de la Audiencia Nacional tras la "vistilla" del artículo 505.2 de la Ley de Enjuciamiento Criminal que pidió la Fiscalía para valorar el ingreso en prisión de él y su socio Rafael Redondo, condenado a 13 años de cárcel.

Tras pedir la Fiscalía la prisión para ambos sin esperar a que la sentencia sea firme, el tribunal ha decidido dejarles marchar mientras resuelve la petición del Ministerio Público, lo que puede producirse en las próximas horas.

Villarejo ha agradecido por ello la "coherencia" del tribunal, que, según ha expuesto, "pese a que el juicio no fue fácil", ha demostrado que no era "un policía corrupto y, por tanto, no había cohecho", delito por el que ha resultado absuelto, lo que le ha rebajado la condena que pedía para él la Fiscalía, 80 años de cárcel.

La Sala le excarceló poco antes del juicio tras permanecer más de tres años en prisión provisional y meses ante de cumplir el límite máximo de cuatro años. Concretamente, Villarejo salió de prisión en marzo de 2021 y después de estar en la cárcel madrileña de Estremera desde noviembre de 2017.