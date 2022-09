El macrojuicio contra el excomisario José Manuel Villarejo por tres piezas separadas del conocido como caso Tándem, operación por la que fue detenido el 3 de noviembre de 2017, ha quedado ya visto para sentencia este miércoles.

La vista oral comenzó hace casi un año, en octubre de 2021, y las sesiones se dilataron hasta julio, cuando fueron suspendidas por el accidente cerebrovascular que alegó haber sufrido el principal acusado, José Manuel Villarejo. Este lunes se ha vuelto a retomar para que las partes expongan sus conclusiones.

¿Cuántas piezas hay?

El caso Tándem acumula una treintena de piezas, aunque en el primer macrojuicio contra Villarejo, la Audiencia Nacional juzga tres piezas separadas que se han unificado porque coinciden algunos acusados y delitos. Todas ellas tratan de los trabajos particulares del excomisario en los que se habría beneficiado presuntamente de su condición de policía.

En concreto, se enjuician las piezas Iron, Land y Pintor. En 'Iron', se juzga el supuesto espionaje de Cenyt, la empresa de Villarejo, a un bufete de abogados. Así, se acusa al excomisario de llevar a cabo "una multitud de actuaciones ilícitas" aprovechándose de su condición policial.

En 'Land', se juzga la participación de Villarejo en la guerra familiar por la herencia del promotor de la urbanización de lujo de La Finca, en Pozuelo de Alarcón, Madrid.

Y en 'Pintor', se juzga el encargo de los empresarios Fernando y Juan Muñoz al expolicía para extorsionar a otro empresario, Mateo Martín Navarro, para afrontar el pago de una deuda que Hacienda les reclamaba de forma solidaria.

No obstante, no son las piezas más conocidas, porque el llamado caso Villarejo engloba otras de más relevancia política, en particular la que se refiere a la cúpula del Ministerio del Interior de Mariano Rajoy: una presunta trama parapolicial de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, donde están procesados el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su exnúmero dos Francisco Martínez.