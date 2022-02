Gonzalo Fraga, el inspector de Asuntos Internos que comenzó a investigar a José Manuel Villarejo por el caso 'Tándem', ha descrito durante horas el modus operandi del entramado societario que supuestamente lideró el excomisario con un "abuso de la condición policial" para obtener información de manera "ilegal", y ha declarado que la actuación del comisario era "diametralmente opuesta" a la de un agente encubierto porque hasta se anunciaba en Internet.

El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a Villarejo por tres presuntos proyectos de espionaje ha escuchado este lunes el relato policial de la investigación que culminó con su detención a finales de 2017.

Tras descartar haber obtenido evidencias que revelen que el excomisario haya actuado como un agente encubierto, como él mismo defiende, el inspector Fraga ha ido desgranando en calidad de testigo los indicios que obtuvo contra Cenyt -entramado societario de Villarejo sobre el que pivota la causa- y de algunos de los principales acusados que se sientan en el banquillo.

"Hay un abuso de la condición policial", ha resumido el policía en un momento de su interrogatorio, y ha afirmado que el verdadero "valor" de Cenyt era la información que prometía y conseguía, "que estaba fuera del mercado" y "cuya obtención era ilegal".

Cenyt anunciaba que tenía "estrecha relación institucional y operativa"

Ya desde su página web, ha explicado, la sociedad se promocionaba abiertamente como "una unidad de Inteligencia con estrecha relación institucional y operativa" con las Fuerzas de Seguridad y la Administración de Justicia; pero es que además, según el inspector, esos datos que conseguía "se obtienen vía Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO)", cuyo máximo responsable entonces, el comisario Enrique García Castaño, está acusado en el juicio.

"No es que no sea un agente encubierto, es que la actuación que realiza es diametralmente opuesta a la de un agente encubierto, no tiene siquiera puntos en común", ha dicho el inspector.

En opinión de Fraga, ese era el "valor añadido" que vendía públicamente Villarejo, contactos con las fuerzas de seguridad que le darían acceso a datos de bases policiales, una información "fuera de mercado", porque obtenerla era ilegal, y que le permitía cobrar tarifas mucho más elevadas que las facturadas por otras empresas de investigación privada.

De acuerdo con lo expuesto por el inspector, ese método de obtención de información se explicaba "perfectamente" en las reuniones que Villarejo y el abogado de su entramado, Rafael Redondo, mantenían con los clientes, en las que exponían que ellos siempre acudían al "gremio duro" y que conseguir el tráfico de llamadas era delicado y, "a cambio, a la gente hay que untarla".