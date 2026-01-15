Villarejo niega que apuÃ±alase a la doctora Pinto y asegura que el empresario LÃ³pez Madrid no le encargÃ³ hostigarla

El excomisario José Manuel Villarejo ha declarado ante la Audiencia Nacional que no conoce a la doctora Elisa Pinto y que no la apuñaló, al tiempo que ha negado que Javier López Madrid le encargase hostigarla, afirmando que el empresario le usó como psiquiatra en un "problema sentimental" con la dermatóloga.

Villarejo ha declarado este jueves como acusado en la causa que se sigue por cohecho en la Audiencia Nacional por su presunta contratación en 2013 por parte de López Madrid y ha mostrado su frustración por este procedimiento y por el que se sigue en un juzgado de Madrid por acoso y lesiones a la doctora, pues considera ambos un fraude procesal.

"El problema es que yo no tengo forma de demostrar que yo no he hecho nada, es diabólico", ha afirmado Villarejo, que ha enmarcado el conflicto entre López Madrid y Elisa Pinto, que llevó a denuncias cruzadas de acoso entre ambos, en "el clásico problema sentimental donde dos personas que habían roto y una no había aceptado la ruptura y estaba maniobrando".

Villarejo ha relatado que el presidente de Sociéte Génerale, compañero de planta en la torre Picasso, le presentó a López Madrid porque éste tenía un problema y quería su opinión y ha negado haber hecho gestiones para el empresario, pedirle dinero, haber establecido seguimientos telefónicos o agredir a Elisa Pinto.

El excomisario ha relatado que el exconsejero de OHL acudía a su despacho sin avisar, a dar "la lata" y que así lo muestra un audio en el que se le escucha decir que era un "pesado".

"Me utilizó como psiquiatra y se ahorró los honorarios", se ha quejado Villarejo, que ante la insistencia del empresario le dijo que denunciara a Pinto o que volviese con ella, pero cuando éste apuntó que quería hablar con la doctora primero pidió a su socio, Rafael Redondo, que le acompañase para hacer de testigo.