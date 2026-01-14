La doctora Pinto asegura que López Madrid contrató a Villarejo para "hundir" sus denuncias: "Él tenía el poder"

La dermatóloga Elisa Pinto ha asegurado en su declaración como testigo en la Audiencia Nacional que el exconsejero de OHL Javier López Madrid contrató los servicios del excomisario José Manuel Villarejo para "ayudarle a hundir cualquier denuncia" que ella pudiera poner. Según ha relatado, el empresario le advirtió que el policía era capaz de "poner en su sitio a chulas" como ella y que era "experto en hacer coartadas" para que cualquier denuncia "quedase sepultada".

Así lo ha manifestado la médico este miércoles durante su testificación en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por un delito de cohecho contra el policía y el empresario —quien presuntamente contrató a Villarejo con el objetivo de acosarla y hostigarla—, doce años después de que estallara el caso con denuncias cruzadas entre Pinto y López Madrid. La doctora logró que saliese adelante esta causa por cohecho contra Villarejo y López Madrid, para los que pide seis años de cárcel, mientras que la Fiscalía solicita el archivo.

Entre lágrimas, la doctora ha explicado que durante meses tuvo con López Madrid "comunicaciones que no quería mantener" y que incluían mensajes, fotografías, llamadas o visitas indeseadas a su casa o a su consulta por parte del empresario: "No podía denunciar, él tenía el poder, tenía el contacto de centros hospitalarios con los que trabajaba, era amigo de los pacientes que iban a mi consulta".

Asegura que recibió llamadas con amenazas de muerte Pinto ha añadido que esas comunicaciones se mantuvieron en el tiempo y después empezaron llamadas anónimas, sobre las que habló a López Madrid, quien le dijo que su entorno también recibía llamadas y les restó importancia, relacionándolas con sus negocios y pidiéndole que no denunciara, apuntando que el comisario Villarejo era policía y se estaba ocupando. En este contexto, en una reunión en diciembre de 2013, López Madrid y el socio de Villarejo, Rafael Redondo, le pidieron que cesaran las llamadas de acoso que el empresario le achacaba. Tras esto, la médico ha relatado que comenzó a recibir llamadas con amenazas de muerte y amenazas a sus hijos. Fue entonces cuando Pinto bloqueó su comunicación con López Madrid y puso en enero una denuncia en la comisaría de Chamartín por las llamadas que recibía, a la que siguieron quince denuncias más hasta que en abril de 2014, y tras ser apuñalada, acudió a denunciar ante la Guarda Civil.

López Madrid aseguró ser víctima de acoso por parte de Pinto La médico ha declarado después de que en la primera jornada del juicio lo hiciese el empresario acusado, López Madrid, quien aseguró ser víctima de un acoso que atribuye a la propia dermatóloga, pese a que a la denuncia que interpuso en su contra terminó archivada. En su declaración, López Madrid estuvo a punto de llorar cuando dijo que contactó con Villarejo por la "zozobra" que le causaban las continuas llamadas que recibían él, su mujer y sus amigos, en el que se le atribuían diversas infidelidades. Sin embargo, pese a reconocer contactos con el comisario, negó haber contratado o pagado sus servicios y sostuvo que este se dedicaba a escucharle, algo que en una "situación dramática" es suficiente para rebajar la tensión. Sin embargo, estas acusaciones de López Madrid contra la doctora no son objeto de análisis en esta causa, sino que se investiga únicamente la supuesta contratación de Villarejo por parte del empresario. Además, en febrero un tribunal madrileño juzgará la pieza principal, en la que ambos están acusados de amenazar y hostigar a la dermatóloga para lograr que retirara una denuncia por acoso, un caso en el que la Fiscalía pide 13 años y dos meses de cárcel contra López Madrid. La Audiencia anula el archivo y envía a juicio a López Madrid por contratar a Villarejo para hostigar a la doctora Pinto

La doctora pide seis años de prisión para los acusados por cohecho En concreto, los abogados de Pinto atribuyen a López Madrid un delito de cohecho activo por el que pide para él seis años de prisión, multa de doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante nueve años. Para Villarejo, solicitan por un delito de cohecho pasivo igual pena de seis años de prisión, multa e inhabilitación. En esta causa también figura como acusado Rafael Redondo, socio del excomisario en la empresa Cenyt, para el que solicita cuatro años de cárcel, multa de seis meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tres años.