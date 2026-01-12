Villarejo y López Madrid afrontan penas de hasta seis años de cárcel en el juicio que arranca por acosar a la doctora Pino

El excomisario José Manuel Villarejo y el empresario y exconsejero de OHL Javier López Madrid se enfrentan a seis años de prisión en el juicio que arranca este lunes en la Audiencia Nacional por presuntamente acosar y hostigar a la doctora Elisa Pinto.

La Audiencia celebra el primer juicio contra López Madrid y Villarejo, acusados de un delito de cohecho, casi doce años después de que estallara el caso.

El juicio se celebrará finalmente después de que la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional revocara el archivo de la investigación al empresario por la supuesta contratación del excomisario para hostigar a la dermatóloga Elisa Pinto.

La causa fue archivada por falta de acusación de la Fiscalía, que consideraba que no se había constatado que López Madrid diese dádiva alguna a Villarejo por este supuesto encargo y no quedaba "debidamente justificada" la perpetración de un delito de cohecho, pero la doctora recurrió.

Acusados de un delito de cohecho En su escrito de acusación, la representación legal de Pinto atribuye a López Madrid un delito de cohecho activo por el que pide para él seis años de prisión, multa de doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante nueve años. Para Villarejo, solicita por un delito de cohecho pasivo igual pena de seis años de prisión, multa e inhabilitación. En esta causa también figura como acusado Rafael Redondo, socio del excomisario en la empresa Cenyt, para el que solicita cuatro años de cárcel, multa de seis meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tres años. López Madrid se enfrenta a la acusación de contratar a Villarejo, a sabiendas de que era comisario de la Policía en activo, para amedrentar a la dermatóloga. El grueso de los hechos sucedió a lo largo del año 2014.