La Audiencia Nacional absuelve a Villarejo del espionaje a Sacyr por encargo de Repsol y Caixabank

La sala de apelación de la Audiencia Nacional ha absuelto este miércoles al excomisario de la Policía Nacional, José Manuel Villarejo, por los trabajos de espionaje realizados para las empresas Repsol y CaixaBank con el fin de obtener información del expresidente de Sacryr Luis de Rivero.

El Tribunal ha determinado la prescripción de los delitos por los que había sido condenado a ocho años de cárcel.

La Sala ha estimado los recursos presentados por el excomisario y su socio, Rafael Redondo, contra la sentencia del pasado mes de mayo de la propia Audiencia Nacional, que había condenado a ambos por revelación de secretos, pero absolvió a los exdirectivos de Repsol y de Caixabank que figuraban como acusados.

De esta forma, la Audiencia Nacional ha rechazado el recurso de la Fiscalía, que pedía inicialmente 40 años de cárcel para Villarejo y 32 años y medio para Redondo. El Ministerio Fiscal había solicitado en ese recurso que ambos fueran condenados además por un delito de cohecho.

Con esta, ya son tres las sentencias absolutorias para Villarejo por distintos los casos de espionaje que se le investigaba. A la resolución de hoy, se suma a la sentencia con el expresidente de Martinsa-Fadesa y del Real Madrid, Fernando Martín, al igual que un caso sobre el empresario marbellí Felipe Gómez Zotano.