El tiempo de este domingo 25 de enero: temporal marítimo en el Cantábrico y nevadas en los Pirineos
- Las temperaturas en ascenso prácticamente generalizado en la Península y Baleares
Viento fuerte con rachas muy fuertes en los litorales del Cantábrico, Mediterráneo, meseta norte, sierras del interior, arco Mediterráneo, Ibéricas e interiores del tercio este. Precipitaciones persistentes con acumulaciones notables en las sierras de Cazorla, Segura y Grazalema. Nevadas con acumulados significativos en Pirineos y las sierras del sudeste.
Se prevé que la Península y Baleares sigan bajo una intensa circulación atlántica, dejando paso la masa de origen ártico a una masa más cálida de origen atlántico. Se esperan cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones afectando a buena parte del territorio, más intensas y persistentes en los litorales cantábricos con un flujo del noroeste, el Estrecho y las sierras béticas.
Los mayores acumulados se esperan en dichas sierras, el área de El Estrecho, Cantábrico oriental y el Pirineo occidental. En Baleares se esperan algunas tormentas, sin descartar alguna granizada.
La cota de nieve en ascenso, pasando de los 500/700 m a quedar por encima de 800/1000 m en el tercio oriental y de 600/800 m a 1000/1500 m en el resto. Se espera que continúen las nevadas en las montañas del Pirineo y el Cantábrico, así como en sierras altas del sur.
Los mayores acumulados se esperan en Pirineos y las sierras del sudeste. En Canarias se espera un tiempo más estable, con cielos poco nubosos.
Temperaturas en ascenso
Las temperaturas en ascenso prácticamente generalizado en la Península y Baleares, notable el ascenso de las máximas en las mesetas y de las mínimas en Galicia. En Canarias y los Pirineos no se esperan cambios. Se darán heladas débiles en zonas de montaña, moderadas en Pirineos, y de forma puntual en ambas mesetas.
Soplará viento moderado de componente oeste en la Península y Baleares, alcanzando intensidades fuertes y rachas muy fuertes en la mayor parte de los litorales peninsulares, con un temporal marítimo en el Cantábrico y zonas de interior del tercio este, meseta norte y en Baleares. Posibilidad de rachas también muy fuertes en las Ibéricas, Sistema Central y la cordillera Cantábrica. Alisio moderado en Canarias.
Descienden a 105 las carreteras afectadas por el hielo y la nieve
El temporal de nieve y hielo afecta a un total de 105 carreteras en toda la red nacional, la A-52 en Ourense y la AP-66 entre Asturias y León pasan de nivel amarillo a verde, según la información facilitada a las cinco de la madrugada de este domingo por la Dirección General de Tráfico (DGT).
Dentro de la red principal, destaca el cambio favorable de la autovía A-52 en Ourense entre los kilómetros 112 al 126 y la autopista AP-66 entre Asturias y León del kilómetro 66 al 141, que pasan del nivel amarillo al verde, son transitables con precaución pero continúa la prohibición de adelantar para vehículos pesados (nivel verde).
Además, se mantiene la advertencia de precaución (nivel verde) en la N-6 a su paso por Madrid y Segovia, del kilómetro 49 al 59.
En cuanto a la red nacional, es obligatorio el uso de cadenas (nivel rojo) en la N-330 y sus variantes N-330a y N-330b en el Pirineo aragonés, concretamente entre los puntos kilométricos 664 y 675.
Por su parte, la N-260a en Huesca se encuentra afectada por nivel amarillo entre los kilómetros 464 y 505. Asimismo, rige el nivel verde por precaución en la N-630 en Asturias y León (km 68 al 100), la N-525 en Ourense (km 115 al 135), la N-141c en Barcelona (km 17 al 44) y en los puertos leoneses de San Glorio (N-621) y Pontón (N-625).
En cuanto a la red secundaria, la situación es especialmente compleja en la A-395 en Granada, que está cerrada (nivel negro) entre los kilómetros 32 y 39 y es obligatorio el uso de cadenas (nivel rojo) entre los kilómetros 28 y 32.
Castilla y León es la región con más interrupciones totales, con cierres en Salamanca (DSA-191 en Candelario y SA-203 en la Peña de Francia) y Zamora (ZA-103 hacia la Laguna de Peces).
