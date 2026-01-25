El tiempo de este domingo 25 de enero: temporal marítimo en el Cantábrico y nevadas en los Pirineos

Viento fuerte con rachas muy fuertes en los litorales del Cantábrico, Mediterráneo, meseta norte, sierras del interior, arco Mediterráneo, Ibéricas e interiores del tercio este. Precipitaciones persistentes con acumulaciones notables en las sierras de Cazorla, Segura y Grazalema. Nevadas con acumulados significativos en Pirineos y las sierras del sudeste.

Se prevé que la Península y Baleares sigan bajo una intensa circulación atlántica, dejando paso la masa de origen ártico a una masa más cálida de origen atlántico. Se esperan cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones afectando a buena parte del territorio, más intensas y persistentes en los litorales cantábricos con un flujo del noroeste, el Estrecho y las sierras béticas.

Los mayores acumulados se esperan en dichas sierras, el área de El Estrecho, Cantábrico oriental y el Pirineo occidental. En Baleares se esperan algunas tormentas, sin descartar alguna granizada.

La cota de nieve en ascenso, pasando de los 500/700 m a quedar por encima de 800/1000 m en el tercio oriental y de 600/800 m a 1000/1500 m en el resto. Se espera que continúen las nevadas en las montañas del Pirineo y el Cantábrico, así como en sierras altas del sur.

Los mayores acumulados se esperan en Pirineos y las sierras del sudeste. En Canarias se espera un tiempo más estable, con cielos poco nubosos.

Temperaturas en ascenso Las temperaturas en ascenso prácticamente generalizado en la Península y Baleares, notable el ascenso de las máximas en las mesetas y de las mínimas en Galicia. En Canarias y los Pirineos no se esperan cambios. Se darán heladas débiles en zonas de montaña, moderadas en Pirineos, y de forma puntual en ambas mesetas. Soplará viento moderado de componente oeste en la Península y Baleares, alcanzando intensidades fuertes y rachas muy fuertes en la mayor parte de los litorales peninsulares, con un temporal marítimo en el Cantábrico y zonas de interior del tercio este, meseta norte y en Baleares. Posibilidad de rachas también muy fuertes en las Ibéricas, Sistema Central y la cordillera Cantábrica. Alisio moderado en Canarias.