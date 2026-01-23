Testamento solidario: Qué es, cómo hacerlo y por qué cada vez más familias lo eligen

En 2024, las distintas organizaciones no gubernamentales y fundaciones sin ánimo de lucro recibieron 48 millones de euros en donaciones vía testamentaria, que pudieron destinarse a la investigación médica, la lucha contra la pobreza o la cooperación internacional, por citar algunos ejemplos. Es decir, que estas organizaciones fueron incluidas como herederas en los llamados testamentos solidarios.

Leyre Ayastuy, portavoz de la plataforma Haz Testamento Solidario, destaca que hacer un testamento de este tipo como expresión de las últimas voluntades no significa desheredar a los hijos o descendientes. Aunque el perfil mayoritario es el de mujeres y personas solteras que no tienen hijos y que —por lo tanto— no tienen herederos forzosos, Ayastuy apunta que cada vez más personas casadas con hijos incluyen también a las organizaciones en su testamento.

29.09 min El último tren - Herencias: casos y motivos para desheredar a los hijos y testamento solidario

En su visita a El último tren, Ayastuy recuerda que cuando hablamos de testamento solidario no estamos hablando de dejar toda la herencia a una o varias causas, "sino que puedes dejar un bien concreto, una cuantía, y que tengan cabida tus herederos y, además, las organizaciones".

Desde su punto de vista, esta "es una forma muy bonita de transmitirles a tus herederos que esos valores son importantes: la empatía con otras personas, otras causas que también lo necesitan, una educación solidaria que compartes con los tuyos".