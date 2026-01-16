Durante este viernes 16 de enero se espera un tiempo inestable por el paso de un frente que afectará a la Península y Baleares. Predominarán los cielos nubosos o cubiertos y las lluvias llegarán a la mayoría de las zonas, aunque serán menos probables en el Cantábrico, el este peninsular y Baleares. En la provincia de Cádiz y en Ceuta existe posibilidad de precipitaciones fuertes y persistentes, que incluso podrían ir acompañadas de tormenta.

Las lluvias serán en general débiles, pero más abundantes en Galicia, el sur de la vertiente atlántica y los Pirineos centrales. En las zonas de montaña de la mitad norte se esperan nevadas, con acumulaciones destacables. La cota de nieve bajará a lo largo del día y podría situarse en torno a los 800 metros en el noroeste. En Canarias, el frente llegará más debilitado, con cielos nubosos y lluvias sobre todo en el norte de las islas.

Mapa de previsión para el viernes 16 de enero El Tiempo RTVE

También se formarán bancos de niebla, especialmente en áreas de montaña de la vertiente atlántica y en zonas altas de la meseta sur, donde podrían ser persistentes y reducir la visibilidad. Este fenómeno puede dificultar la circulación en algunos tramos de carretera.

Las temperaturas máximas bajarán en buena parte del interior y en la fachada atlántica, mientras que las mínimas subirán en el este y sureste. Se producirán heladas débiles en montañas del norte y sureste, y algo más intensas en el Pirineo. El viento soplará de sur y oeste, flojo en el interior y moderado en la costa, con rachas fuertes en el Cantábrico y Alborán; en Canarias, continuará el alisio moderado.

Temperaturas máximas para este viernes 16 de enero El Tiempo RTVE