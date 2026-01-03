El tiempo del 4 de enero: lluvia en el sur, nevadas en cotas bajas y descenso de las temperaturas este domingo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo un aumento de la inestabilidad en el sur y sureste peninsular, con precipitaciones, localmente fuerte en algunas zonas. Se esperan nevadas en cotas bajas, con las mayores acumulaciones en la Cordillera Cantábrica y en el entorno oriental del Sistema Central, y un descenso generalizado de las temperaturas.

La borrasca Francis se prevé que se sitúe en el entorno del Estrecho y oeste de Alborán, aumentando la inestabilidad en el sur y sureste peninsular con chubascos que podrían ser localmente fuertes y persistentes en zonas del golfo de Cádiz a últimas horas y, sobre todo, en el Estrecho, zonas occidentales de Alborán y entorno de la Nao, sin descartar que vayan acompañados de tormenta.

El aire frío ártico seguirá desplazándose hacia el sur, dejando nevadas, de débiles a moderadas, en cotas bajas, con las mayores acumulaciones en la Cordillera Cantábrica, en el entorno oriental del Sistema Central, sin descartar en zonas llanas de la meseta norte. La nieve también se espera en zonas de la Ibérica y Pirineo oscense.

Brumas y bancos de nieblas en zonas bajas del nordeste y en zonas de montaña.

En Canarias, intervalos nubosos con lluvias en general débiles y más frecuentes en las islas orientales y en las vertientes norte y oeste de las islas montañosas.

Las temperaturas tendrán un descenso generalizado en la península y Baleares: el de las máximas será localmente notable en la meseta Norte y en zonas de la Ibérica y el de las mínimas en zonas de montaña del centro norte y noroeste peninsular.

Heladas débiles en la mitad norte, montañas del sureste y, localmente, en la meseta Sur. Serán moderadas en las montañas de la mitad norte, sin descartar que se den localmente fuertes en los Pirineos. Pocos cambios en Canarias.

El viento soplará moderado de componente norte y este en el cuadrante noroeste y en la mitad sur peninsular; cierzo en el valle del Ebro y flojo en el resto peninsular.

Intervalos de viento fuerte del sureste en litorales atlánticos andaluces, tendiendo a amainar, y moderado del este y noreste en el resto de litorales con intervalos de fuerte en Alborán, en litorales gallegos, sin descartar rachas muy fuertes en zonas expuestas, y del Cantábrico occidental.

Tramontana fuerte desde Ampurdán hasta Baleares. En Canarias, moderado del noroeste con intervalos de fuerte al principio.