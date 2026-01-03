El tiempo del 4 de enero: lluvia en el sur, nevadas en cotas bajas y descenso de las temperaturas este domingo
- La Dirección General de Tráfico (DGT) ha pedido a los conductores adelantar la vuelta del fin de semana mañana
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo un aumento de la inestabilidad en el sur y sureste peninsular, con precipitaciones, localmente fuerte en algunas zonas. Se esperan nevadas en cotas bajas, con las mayores acumulaciones en la Cordillera Cantábrica y en el entorno oriental del Sistema Central, y un descenso generalizado de las temperaturas.
La borrasca Francis se prevé que se sitúe en el entorno del Estrecho y oeste de Alborán, aumentando la inestabilidad en el sur y sureste peninsular con chubascos que podrían ser localmente fuertes y persistentes en zonas del golfo de Cádiz a últimas horas y, sobre todo, en el Estrecho, zonas occidentales de Alborán y entorno de la Nao, sin descartar que vayan acompañados de tormenta.
El aire frío ártico seguirá desplazándose hacia el sur, dejando nevadas, de débiles a moderadas, en cotas bajas, con las mayores acumulaciones en la Cordillera Cantábrica, en el entorno oriental del Sistema Central, sin descartar en zonas llanas de la meseta norte. La nieve también se espera en zonas de la Ibérica y Pirineo oscense.
Brumas y bancos de nieblas en zonas bajas del nordeste y en zonas de montaña.
En Canarias, intervalos nubosos con lluvias en general débiles y más frecuentes en las islas orientales y en las vertientes norte y oeste de las islas montañosas.
Las temperaturas tendrán un descenso generalizado en la península y Baleares: el de las máximas será localmente notable en la meseta Norte y en zonas de la Ibérica y el de las mínimas en zonas de montaña del centro norte y noroeste peninsular.
Heladas débiles en la mitad norte, montañas del sureste y, localmente, en la meseta Sur. Serán moderadas en las montañas de la mitad norte, sin descartar que se den localmente fuertes en los Pirineos. Pocos cambios en Canarias.
El viento soplará moderado de componente norte y este en el cuadrante noroeste y en la mitad sur peninsular; cierzo en el valle del Ebro y flojo en el resto peninsular.
Intervalos de viento fuerte del sureste en litorales atlánticos andaluces, tendiendo a amainar, y moderado del este y noreste en el resto de litorales con intervalos de fuerte en Alborán, en litorales gallegos, sin descartar rachas muy fuertes en zonas expuestas, y del Cantábrico occidental.
Tramontana fuerte desde Ampurdán hasta Baleares. En Canarias, moderado del noroeste con intervalos de fuerte al principio.
La DGT pide adelantar la vuelta del fin de semana
Debido a las malas condiciones meteorológicas, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha pedido a los conductores adelantar la vuelta del fin de semana mañana. La DGT aconseja a los que tengan que desplazarse durante este domingo por las zonas afectadas por nieve que lo hagan durante la mañana.
Las carreteras de alta capacidad que pueden verse afectadas por este episodio invernal son: A-66/AP-66 (Asturias y León), A-67 (Palencia-Cantabria), A-1 (Madrid-Burgos), A-2 (Madrid- Soria), A-15 (Soria-Pamplona), AP-2/A-2 (Lleida-Barcelona), AP-7 Tarragona, A-23 (Zaragoza-Teruel-Huesca), A-3 Valencia, AP-6 Segovia , A-51 Ávila y A-61 Segovia.
Tráfico recalca que si se va a circular por las zonas donde hay previsión de nevadas, deben llevarse instalados neumáticos de invierno, de todo tiempo o disponer de cadenas por si su utilización fuera necesaria.
La DGT recomienda dejar libre el carril izquierdo para permitir el paso de vehículos de conservación de carreteras y quitanieves, prestar atención a la señalización en los paneles de mensaje variable y a las indicaciones de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, extremar la precaución cuando se circule por las áreas y vías afectadas por esta previsión y conocer los colores de la nieve y sus condiciones de circulación.
