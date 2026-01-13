El tiempo de este martes 13 de enero: cielos nubosos, fuertes vientos y precipitaciones

Una nueva borrasca arrastra sobre España sistemas que entrarán por el oeste de la península Ibérica, en una jornada marcada en líneas generales por los cielos nubosos, si bien las precipitaciones se concentrarán en la zona oeste peninsular.

Los vientos del sur que anteceden a este nuevo frente ralentizará su avance, lo que hará que la inestabilidad y las lluvias se concentren principalmente en la parte oriental, con Galicia como puerta de entrada.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso naranja para la madrugada en la mayor parte de la costa gallega, así como el amarillo por la previsión de lluvias en zonas del interior. Los expertos temen que las precipitaciones puedan ser especialmente intensas en estas áreas.

A medida que avance la jornada, las lluvias harán acto de presencia en Castilla y León y Extremadura para, a última hora del día, llegar al centro peninsular. En el sistema Central puede llegar a nevar a una altura de 1.700 metros.

Previsión del tiempo para el martes 13 de enero El Tiempo RTVE

En las Islas Canarias, la del martes será una jornada muy lluviosa, sobre todo en las islas orientales del archipiélago como Lanzarote o Fuerteventura.

En cuanto a las temperaturas, las máximas bajarán en Extremadura, Castilla y León y Canarias, mientras que en el Cantábrico y el noroeste peninsular notarán un descenso de las mínimas. La parte este de la Península y áreas del sur como el Guadalquivir registrarán en cambio las principales subidas de los termómetros.