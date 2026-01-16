El rey emérito no asistirá a los funerales de su cuñada —y hermana de la reina Sofía— por recomendación médica
- Los reyes Felipe y Letizia y la princesa Leonor y la infanta Sofía sí asistirán, tanto en Madrid como Atenas
- Según fuentes de la Casa del Rey, él mismo les ha dicho que quería venir, pero sus médicos se lo han desaconsejado
El rey emérito no asistirá a los funerales de su cuñada y hermana de la reina Sofía, Irene de Grecia, ni en Madrid ni en Atenas por recomendación médica. Según fuentes de la Casa del Rey, él mismo les ha dicho que quería venir, pero sus médicos le han desaconsejado viajar desde Abu Dabi, donde reside, al ser un trayecto largo.
Los reyes y sus hijas, junto con la reina Sofía, asistirán al responso por la princesa Irene de Grecia, fallecida este jueves, que se celebrará en la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio de Madrid.
Según ha informado la Casa Real este viernes, el responso se celebrará a las doce del mediodía, tras lo que la capilla ardiente quedará abierta al público durante unas horas en este templo ortodoxo.
Tras el velatorio en Madrid, los restos de la princesa Irene serán trasladados a Atenas, donde el lunes se celebrará el funeral al que asistirán también los reyes, sus hijas y la reina Sofía.
Funeral en Madrid y entierro en Atenas
El funeral tendrá lugar en la Catedral Metropolitana de la capital griega a las doce del mediodía tras lo que la princesa Irene será enterrada en el cementerio de Tatoi, donde justo hace tres años también fue sepultado su hermano Constantino.
Irene Schleswig-Holstein Sonderburg Glucksburg -tía de Felipe VI- nació en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) el 11 de mayo de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, y dedicó gran parte de su vida causas sociales, principalmente desde la Fundación Mundo en Armonía, que presidió desde 1986 hasta 2024.
El empeoramiento en los últimos tiempos de su estado de salud provocó que la reina Sofía suspendiera planes o agenda institucional para poder acompañarla, de tal forma que ha podido estar al lado de su hermana hasta el momento de su fallecimiento en el Palacio de la Zarzuela, donde residía.
Irene de Grecia era un miembro de la familia real muy querido por todos ellos, a la que llamaban cariñosamente 'tía Pecu', y de la que han recordado también como una persona "dedicada a ayudar a los más necesitados a través de sus proyectos solidarios".