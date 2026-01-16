El rey emérito no asistirá a los funerales de su cuñada —y hermana de la reina Sofía— por recomendación médica

El rey emérito no asistirá a los funerales de su cuñada y hermana de la reina Sofía, Irene de Grecia, ni en Madrid ni en Atenas por recomendación médica. Según fuentes de la Casa del Rey, él mismo les ha dicho que quería venir, pero sus médicos le han desaconsejado viajar desde Abu Dabi, donde reside, al ser un trayecto largo.

Los reyes y sus hijas, junto con la reina Sofía, asistirán al responso por la princesa Irene de Grecia, fallecida este jueves, que se celebrará en la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio de Madrid.

Según ha informado la Casa Real este viernes, el responso se celebrará a las doce del mediodía, tras lo que la capilla ardiente quedará abierta al público durante unas horas en este templo ortodoxo.

Tras el velatorio en Madrid, los restos de la princesa Irene serán trasladados a Atenas, donde el lunes se celebrará el funeral al que asistirán también los reyes, sus hijas y la reina Sofía.