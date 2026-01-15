Conoce mejor a Irene de Grecia en este documental disponible en RTVE Play
- Muere Irene de Grecia, hermana de la reina Sofía, a los 83 años en el Palacio de la Zarzuela de Madrid
- Nació en Sudáfrica y sus restos serán trasladados hasta Tatoi, a las afueras de Atenas
Irene de Grecia, la hermana de la reina Sofía, ha fallecido a los 83 años en el Palacio de la Zarzuela (Madrid). Nacida en Ciudad del Cabo (Sudáfrica), es la más joven de los tres hijos de los reyes Pablo I de Grecia y Federica de Hannover.
Su delicado estado de salud en los últimos meses le ha impedido acudir a distintos actos benéficos, una actividad que desarrollaba con regularidad. Su última aparición pública fue en la segunda boda de su sobrino, Nicolás de Grecia, en febrero de 2025.
En RTVE Play te ofrecemos un documental disponible en nuestra plataforma para conocer mejor la figura de la princesa.
Sofía, Reina de España
En el documental Sofia, Reina de España, se repasan los orígenes de la consorte emérita y, por tanto, de su familia. Por ejemplo, se relata que todos tuvieron que huir a Sudáfrica tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, y fue allí donde nació Irene. Unos años más tarde regresaron a su Grecia natal, después de que los ingleses liberaran al país tras la ocupación nazi. No obstante, su primera aparición pública fue el 4 de abril de 1947, cuando los tres infantes (Irene, Constantino e Irene) asistieron al funeral de su tío Jorge II.
El palacio de Tatoi, a unos 20 kilómetros de Atenas, fue el lugar donde Irene se crio y es allí hasta donde se trasladarán sus restos. También pasaron tiempo en el palacio real, aunque solo en momentos especiales. Su pasión por el mundo antiguo la llevó por distintas partes del mundo, pero la India tuvo un papel especial. Desarrolló, entre otras, labores de traducción del inglés al griego y al español.
La "tía Pecu", como la llamaban sus sobrinos Elena, Cristina y Felipe, superó un cáncer de mama en 2002. En 2018 renunció a la nacionalidad griega y adoptó la nacionalidad española. La princesa Irene no se casó ni tuvo hijos, y prefirió vivir siempre en un segundo plano.