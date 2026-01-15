Conoce mejor a Irene de Grecia en este documental disponible en RTVE Play

Irene de Grecia, la hermana de la reina Sofía, ha fallecido a los 83 años en el Palacio de la Zarzuela (Madrid). Nacida en Ciudad del Cabo (Sudáfrica), es la más joven de los tres hijos de los reyes Pablo I de Grecia y Federica de Hannover.

Su delicado estado de salud en los últimos meses le ha impedido acudir a distintos actos benéficos, una actividad que desarrollaba con regularidad. Su última aparición pública fue en la segunda boda de su sobrino, Nicolás de Grecia, en febrero de 2025.

En RTVE Play te ofrecemos un documental disponible en nuestra plataforma para conocer mejor la figura de la princesa.