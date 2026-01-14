Felipe VI traslada a inversores extranjeros el compromiso de España "con el libre comercio y la cooperación internacional"

El rey Felipe VI ha traslado a inversores extranjeros reunidos en el foro 'Spain Investors Day' que España sigue manteniendo su compromiso "con el libre comercio y la cooperación internacional", pidiendo su "confianza" para invertir en un país que aboga por la "estabilidad a largo plazo". Asimismo, ante estos tiempos en los que la "incertidumbre y la inestabilidad ganan terreno en el escenario geopolítico internacional", el monarca ha apostado por seguir "construyendo y fortaleciendo una Europa común".

Así lo ha expresado el rey este miércoles durante la inauguración del foro 'Spain Investors Day', que reúne a inversores nacionales e internacionales de distintos países del mundo y que se ha consolidado como un "foro sólido y de confianza".

Durante su intervención, Don Felipe ha descrito tiempos "en que prácticas que creíamos ya no formaban parte del menú estratégico y comercial, o que estaban desapareciendo gradualmente, están resurgiendo con fuerza y de forma preocupante". En este contexto, ha recordado las lecciones aprendidas en el siglo XX: "Antaño consideradas sólidas y ampliamente compartidas, parecen ahora debilitarse rápidamente".

La estabilidad y la certidumbre adquieren importancia "cuando están ausentes" A su juicio, la estabilidad y la certidumbre son cualidades que, cuando están presentes, suelen pasar desapercibidas y se dan por sentadas, "pero solo adquieren verdadera importancia cuando están ausentes, cuando se carece de ellas". De hecho, estos atributos revisten especial importancia para los inversores, dado que desarrollar y ejecutar un proyecto de inversión en un lugar concreto es un proceso a largo plazo, en el que las empresas analizan "cuidadosamente" una amplia gama de factores estructurales que esperan que se mantengan constantes a largo plazo. En este contexto, ha afirmado que este foro continúa siendo un "escaparate excepcional" para las empresas españolas y una plataforma"excelente" para fomentar las oportunidades de negocio, pero también es una declaración de España: "Una declaración que refleja nuestro compromiso con la estabilidad y el compromiso internacional, valores que definen nuestro sector empresarial y nuestra economía en su conjunto".