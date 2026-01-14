Felipe VI traslada a inversores extranjeros el compromiso de España "con el libre comercio y la cooperación internacional"
- El rey inaugura el foro 'Spain Investors Days' que reúne a inversores nacionales e internacionales de distintos países
- Advierte del resurgir "preocupante" de prácticas que se creían fuera del "menú estratégico y comercial"
El rey Felipe VI ha traslado a inversores extranjeros reunidos en el foro 'Spain Investors Day' que España sigue manteniendo su compromiso "con el libre comercio y la cooperación internacional", pidiendo su "confianza" para invertir en un país que aboga por la "estabilidad a largo plazo". Asimismo, ante estos tiempos en los que la "incertidumbre y la inestabilidad ganan terreno en el escenario geopolítico internacional", el monarca ha apostado por seguir "construyendo y fortaleciendo una Europa común".
Así lo ha expresado el rey este miércoles durante la inauguración del foro 'Spain Investors Day', que reúne a inversores nacionales e internacionales de distintos países del mundo y que se ha consolidado como un "foro sólido y de confianza".
Durante su intervención, Don Felipe ha descrito tiempos "en que prácticas que creíamos ya no formaban parte del menú estratégico y comercial, o que estaban desapareciendo gradualmente, están resurgiendo con fuerza y de forma preocupante". En este contexto, ha recordado las lecciones aprendidas en el siglo XX: "Antaño consideradas sólidas y ampliamente compartidas, parecen ahora debilitarse rápidamente".
La estabilidad y la certidumbre adquieren importancia "cuando están ausentes"
A su juicio, la estabilidad y la certidumbre son cualidades que, cuando están presentes, suelen pasar desapercibidas y se dan por sentadas, "pero solo adquieren verdadera importancia cuando están ausentes, cuando se carece de ellas".
De hecho, estos atributos revisten especial importancia para los inversores, dado que desarrollar y ejecutar un proyecto de inversión en un lugar concreto es un proceso a largo plazo, en el que las empresas analizan "cuidadosamente" una amplia gama de factores estructurales que esperan que se mantengan constantes a largo plazo.
En este contexto, ha afirmado que este foro continúa siendo un "escaparate excepcional" para las empresas españolas y una plataforma"excelente" para fomentar las oportunidades de negocio, pero también es una declaración de España: "Una declaración que refleja nuestro compromiso con la estabilidad y el compromiso internacional, valores que definen nuestro sector empresarial y nuestra economía en su conjunto".
Asegura a los inversores que España ofrece "seguridad jurídica" y estabilidad
Ante este "difícil contexto internacional", el monarca ha reafirmado que "España sigue siendo uno de los países más abiertos del mundo" al comercio y la inversión internacionales: "Nuestro país está firmemente anclado en la Unión Europea, plenamente comprometido con el mercado único, la seguridad jurídica y el marco estable que este proporciona". Junto a esto, Felipe VI ha añadido que las convicciones europeas de España van de la mano del "multilateralismo y la cooperación" en sus relaciones comerciales.
Además, ha resaltado los "estrechos y duraderos vínculos"de España con América Latina, así como la segunda posición del país como destino turístico mundial, ha mencionado asimismo que el rendimiento económico de España también refleja su "apertura global y su atractivo internacional".
Desde una perspectiva empresarial, ha ahondado Felipe VI, también se sitúa España entre los principales receptores de inversión extranjera directa a nivel mundial. Además, ha asegurado que está alcanzando "niveles récord" de exportaciones, "los más altos" de su historia. Esto refleja la "competitividad internacional" de las empresas españolas. "Muchas de ellas son líderes en sus respectivos mercados y sectores, y varias estarán presentes en este evento", ha subrayado.
Para Felipe VI, esto es "especialmente alentador", ya que las empresas internacionalizadas están mejor preparadas para afrontar nuevos retos y son más resistentes a los ciclos económicos gracias a la diversificación geográfica de sus mercados. También crean empleo más cualificado y estable y muestran una mayor capacidad de innovación.