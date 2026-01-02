España marca un nuevo récord turístico hasta noviembre: 91,5 millones de visitantes que gastaron 126.700 millones
- El principal país emisor fue Reino Unido y el destino favorito por los turistas internacionales, Canarias
- Entre enero y noviembre de 2025 los que nos visitaron gastaron más que en todo lo acumulado el año anterior
España recibió 91,5 millones de turistas internacionales hasta noviembre, lo que supone un 3,4% más que el mismo periodo del año anterior, según datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que asegura que esta es la cifra registrada más elevada de la serie Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur).
También se alcanzó un récord en lo que respecta al gasto, con 126.707 millones de euros, lo que supone un aumento del 6,9% respecto al mismo periodo del año anterior y más que todo el gasto acumulado entre enero y diciembre de 2024.
Los principales países emisores en los 11 primeros meses fueron Reino Unido (con cerca de 18,2 millones y un aumento del 3,9%), Francia (con casi 12,1 millones y una bajada del 0,5%) y Alemania (con más de 11,4 millones, un 0,9% más).
Por países, Reino Unido fue el principal país de residencia, con algo más de un millón de turistas y un aumento del 4,7% respecto a noviembre de 2024. De Francia llegaron 695.770 turistas (un 7,4% menos) y de Alemania, 667.931 turistas (un 2,7% más).
En el acumulado de los 11 primeros meses de 2025, las comunidades que más turistas recibieron fueron Cataluña (19,1 millones y un aumento del 1% respecto al mismo período de 2024), Islas Baleares (15,5 millones y un incremento del 2,6%) y Canarias (14,2 millones, un 3,4% más).
5,8 millones de turistas llegan en noviembre
En lo que respecta al mes de noviembre, un total de 5,8 millones de turistas internacionales visitaron nuestro país, un 2,1% más que en el mismo mes de 2024.
Canarias fue el primer destino principal de los turistas en noviembre, con el 25,3% del total. Le siguieron Cataluña (22%) y Andalucía (14,3%).
Si se compara con el mismo mes del año anterior, a Canarias llegaron un 0,9% más de turistas que en noviembre de 2024. El número de turistas que visitaron Cataluña aumentó un 0,9% y a Andalucía vinieron un 6,3% más.
Crece el alojamiento en hoteles
El número de turistas que utilizaron alojamiento de mercado como modo principal aumentó un 4,4% en tasa anual. Dentro de este tipo, el alojamiento hotelero creció un 6,1% mientras que la vivienda en alquiler descendió un 1,9%. El alojamiento de no mercado descendió un 5,6%.
La duración de la estancia mayoritaria entre los turistas fue de cuatro a siete noches, con casi 2,7 millones y una disminución anual del 1,3%. El número de visitantes se incrementó un 1,6% entre los que no pernoctan (excursionistas), mientras que descendió un 10,4% entre los turistas con mayor duración (más de 15 noches).
En lo que respecta a noviembre, un total de 4,5 millones de turistas viajaron sin paquete turístico en noviembre, un 1,1% más. Con paquete turístico llegaron casi 1,3 millones, un 5,7% más.
El gasto supera los 126.700 millones
El gasto total de estos turistas alcanzó los 126.707 millones de euros durante los once primeros meses de 2025, lo que supone un aumento del 6,9% respecto al mismo periodo del año anterior. Esta cifra ya es superior a todo el gasto acumulado entre enero y diciembre del año pasado, que ascendió a 126.282 millones de euros.
Solo en el mes de noviembre, el gasto total ascendió a 8.094 millones de euros, un 5% más que en el mismo mes de 2024, con un gasto medio diario que se incrementó un 5,4% hasta situarse en los 188 euros. Así, el gasto medio por turista en noviembre fue de 1.399 euros, con un incremento anual del 2,9%.
Tanto en el acumulado del año como en noviembre, Reino Unido se posicionó como el país con mayor gasto acumulado, seguido de Alemania. En términos de variación anual, el gasto de los turistas británicos aumentó un 12,7%, mientras que el de los alemanes disminuyó un 0,7% .
Y por destino, las comunidades autónomas con mayor gasto acumulado hasta noviembre fueron Cataluña (18,5% del total), Canarias (17,5%) e Islas Baleares (16,4%). Mientras que en el dato específico del mes, Canaria se alzó como la región con mayor peso, seguida de Cataluña y la Comunidad de Madrid.
En cuanto al motivo del viaje, los turistas que visitaron España por ocio generaron el 81% del gasto total de noviembre, con un desembolso un 3,9% superior al del año anterior.