'Starman', el superhéroe más humano y rompedor de los 90

Starman es el nombre de varios superhéroes de DC Comics. El original apareció por primera vez en Adventure Comics N.º 61 (abril de 1941) y fue creado por el escritor Gardner Fox (también creador de la Liga de la Justicia) y el dibujante Jack Burnley. Ese Starman original se llamaba Ted Knight y era un Astrónomo de profesión que construyó una vara gravitatoria (renombrada luego como ‘vara cósmica’) hecha de metales de un meteorito. Una vara que le permitía volar y manipular energía. Así que se enfundó un traje rojo y amarillo, adoptó la identidad de Starman y se unió a la Sociedad de la Justicia de América.

Starman no sobrevivió a la crisis del género de los años 50 y desapareció. Aunque durante los años siguientes varios personajes llevaron su nombre. E incluso Batman se vistió el traje de Starman en un número de su colección (el 247). Pero la mejor etapa de Starman sería entre 1994 y 2001, con la serie escrita por James Robinson y protagonizada por Jack Knight, el hijo menor del original. Una serie que consta de seis volúmenes recopilatorios, que recogerán los 80 números y los especiales originales y de los que Panini y SD ya han publicado dos en España. De ella os hablamos en esta noticia.

Aunque no podemos olvidarnos de Stargirl, una superheroina creada por Geoff Johns y Lee Moder en 1999. Se trata de la joven Courtney Whitmore, a la que Jack Knight le cede la vara cósmica, lo que le permitirá comenzar su propia carrera como heroína. Entre 2020 y 2022 tuvo su propia serie de televisión (protagonizada por Brec Bassinger), que formaba parte del llamado Arrowverso. Pero eso, como decimos, es otra historia.

Un superhéroe que no quiere serlo Starman fue una serie aclamada por la crítica porque su planteamiento fue muy original en su momento y trataba de temas como las relaciones paterno filiales y la herencia superheróica. Un tebeo que no renunciaba al pasado del género pero que, a la vez, daba un importante paso hacia el futuro, con temas más adultos y una estética más moderna que otros cómics de la época. Un tebeo que también era un reflejo de la rebeldía de la juventud de la época. La mejor muestra de esa combinación entre el pasado y el futuro es que el joven protagonista, Jack Night, no quiere ser superhéroe (al menos al principio). Es un joven que tiene una tienda de antigüedades en opal City y a pesar de ser hijo de Ted Knight no quiere saber nada del mundo de los superhéroes. Eso hace que su hermano mayor, David, recoja el manto de su padre cuando este decida dejar de ser superhéroe. Pero David es asesinado en la tercera página por La Niebla (un antiguo villano de la Edad de oro) y sus secuaces, al tiempo que Ted y Jack se salvan por los pelos. Así que este último tendrá que recoger la vara cósmica, a regañadientes, para proteger sus vidas. Página de 'Starman' (Panini/SD) R

Un personaje en constante evolución Ese es otro aspecto novedoso del cómic, el del superhéroe que no quiere serlo, aunque según transcurran las páginas empezará a sentir el gusanillo del poder y a sentirse a gusto con sus nuevos poderes. Porque frente a muchos héroes del género que se nos presentan como intachables y no evolucionan nunca, Jack Night está en constante evolución. Nunca es ese héroe intachable, sino que se enfada, pierde el control e incluso llega a matar a sus enemigos, aunque prometa no volver a hacerlo. Es uno de los superhéroes más humanos de la historia del género. Esa rebeldía del personaje se muestra claramente en su nueva vestimenta. En vez de ponerse el uniforme ajustado de colores de la Edad de Oro, vestirá una chaqueta de cuero, unos vaqueros, unas botas y unas gafas especiales. También es novedosa su relación con un antiguo villano, Shade, un enigmático y apasionante personaje que casi se convierte en un mentor para el joven héroe. Por cierto, que este Shade no tiene nada que ver con el creado por Steve Ditko y remodelado por Peter Milligan, también para el sello Vértigo, que Panini está recuperando actualmente. Página de 'Starman' (Panini/SD) R Y lo de convertir al protagonista en coleccionista de antigüedades permite a los autores establecer ese puente que mencionábamos entre lo antiguo y lo moderno, lo clásico y lo revolucionario. Destacar también el estupendo reparto de secundarios, ya que la serie se va volviendo cada vez más coral. Desde ese Starman original enseñando los secretos del negocio a su hijo al alienígena Mikaal o la familia O’Dare, cuyos miembros son todos policías. Aunque destaca ese Shade que mencionábamos, que se jacta de haber conocido a personajes como Oscar Wilde o Howard Hughes y que siempre se sitúa en esa delgada línea entre el bien y el mal. Sin olvidar la ciudad de Opal City, que es tan importante para la historia como Metrópolis para Superman o Gotham para Batman. Página de 'Starman' (Panini/SD)