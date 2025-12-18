Los grandes clásicos del cómic de terror y antibélico vuelven por Navidad

80 años después de su publicación, los cómics de la editorial EC siguen siendo míticos por su enorme calidad y por su lucha contra la censura de la época (que perdieron). Y es que pocas publicaciones hay tan influentes e importantes en la historia del medio. La editorial Diábolo ya ha publicado algunas de las mejores series de la editorial como Tales from the Crypt (Terror) Weird Science (Ciencia Ficción) o Shock Suspenstories (Intriga y Género negro). Y actualmente edita The Haunt of Fear, otro de los títulos míticos de terror, y Two-Fisted Tales, uno de los primeros cómics antibelicistas de la historia y, posiblemente, el mejor.

Pero Diábolo también edita otros cómics de terror de la época que quizá no sean tan conocidos pero son igual de interesantes en su Biblioteca de cómics de terror de los años 50, cuyo nuevo volumen es una joya y por el que queremos empezar este reportaje.

'Historias de ultratumba de Tom Sutton' Y es que Biblioteca de cómics de terror de los años 50: Historias de ultratumba de Tom Sutton (Diábolo ediciones), nos ha parecido el mejor volumen de una colección cuyos títulos son todos imprescindibles. Una sinfonía artística de altísimo nivel que plasma el terror de una forma tan experimental, expresionista y espectacular que estos cómics siguen siendo tan asombrosos, bellos e inquietantes como cuando se publicaron por primera vez en los años 70. Es cierto que estas historias se salen de ese epígrafe de cómics de los años 50, pero son tan geniales que no nos importa. La mayoría de los fans ya admirábamos a Tom Sutton (1937-2002), por sus historias de terror en blanco y negro para Marvel, sus trabajos en series de dicha editorial como El motorista fantasma, El hombre lobo, Drácula, Frankenstein o El hombre Cosa, sus colaboraciones con las famosas revistas de terror de Warren Publishing (Creepy, Eerie...) y por ser el primer dibujante de otro mito del fantástico: Vampirella (tenéis la primera página de esa historieta en el fabuloso prólogo escrito por Michael Ambrose, responsable de la edición norteamericana). Página de 'Historias de ultratumba de Tom Sutton' (Diábolo) Pero he de confesar que las historias de este volumen, que apenas conocía porque se publicaron hace décadas en España y de aquella manera, me han sorprendido por ese carácter casi experimental que comentaba, que hace que tengan un aire atemporal y que puedan leerse con el mismo sentido de la maravilla y lo terrorífico que hace casi 60 años. "Necesito pantanos, lodazales, masas amorfas, amasijos, lodo turbio, páramos brumosos, raíces rugosas en criptas podridas, charcas fétidas sobre un calcinado trol!", declaraba Tom Sutton. Y aquí encontraréis todas esas cosas, además de espectros vengativos, fantasmas, casas encantadas, viajes en el tiempo, extraterrestres, civilizaciones milenarias... o un osito de peluche realmente espeluznante. Un festín literario y (sobre todo) visual, para cualquier aficionado al género. Página de 'Historias de ultratumba de Tom Sutton' (Diábolo) Este volumen recopila dieciséis de esas historias que Sutton realizó con guiones propios o de escritores célebres de la época, como Nicola Cuti y Joe Gill, para los títulos de fantasmas de Charlton Comics. También incluye el mencionado prólogo de Michael Ambrose, así como jugosos extras, como portadas y páginas reproducidas de su arte original. Las portadas, como la elegida para el tomo, también son espectaculares. Esperemos que Diábolo nos traiga más historias de este genial dibujante (y guionista). En fin, un volumen realmente sorprendente, que no puede faltar en la tebeoteca de cualquier aficionado al terror, al igual que los de EC, que os recomendamos a continuación. La traducción es de Alfonso Bueno. Portada de 'Historias de ultratumba de Tom Sutton' (Diábolo)

'The Haunt of Fear. Volumen 4' The Haunt of Fear. Volumen 4 (Diábolo ediciones), es el penúltimo volumen de esta colección que es historia del cómic y que junto a la ya publicada por Diábolo, Tales from the Crypt, y a la todavía pendiente The Vault of Horror, completa la trilogía de las mejores publicaciones de EC dedicadas al terror. Una colección que en su momento fue bimestral y se publicó entre 1950 y 1954, con un total de 28 números que Diábolo recopilara en cinco imprescindibles volúmenes. Este tercer tomo incluye los números 19 a 24 de la colección, publicados originalmente entre mayo de 1953 y abril de 1954. "Si eres nuevo en EC prepárate para quedarte alucinado. Si eres un idiota que regresa a la guarida del miedo por propia voluntad, prepárate para que te vuelva a volar la cabeza el caldero de burbujeantes calamidades. Estas páginas de pánico pútrido y trepidante, y tu anfitriona de la guarida del miedo, nunca lucieron tan asquerosamente diabólicas". Así presenta este volumen en la introducción el popular director de cine de terror, músico y escritor, Rob Zombie (Halloween, 3 from Hell), al tiempo que recuerda el shock que supuso para él descubrir estas historias cuando era un chaval. Página de 'The Haunt of Fear. Volumen 4' Cada una de las historia tiene un fantasmagórico anfitrión (la Vieja Bruja, el Guardián de la Cripta y el Guardián de la Bóveda) que nos introducen en las historias, de entre seis y ocho páginas. En las que destacan sus famosos finales sorpresa o inesperados. Y volvemos a destacar a los míticos dibujantes de estas historias, la mayoría guionizadas por el mítico Al Feldstein: Jack Davis, Harvey Kurtzman, George Evans, Jack Kamen, Reed Crandall... y, por supuesto, Graham Ingels, también autor de las terroríficas portadas de. Todos ellos figuran entre los grandes genios de la historia del cómic. Para mí, la historia más impactante es la mítica Juego sucio, en la que un asesino recibirá su merecido al ser descuartizado y sus miembros usados como equipamiento para jugar al béisbol. El arte de Jack Davis solo puede definirse como incomparable. Pero seguro que vosotros tendréis otras historias favoritas cuando leáis estas sorprendentes historias. El tomo también incluye las secciones de correo originales, los anuncios de la época y unos artículos que resumían la vida y la obra de los grandes artistas de la editorial. Página de 'The Haunt of Fear. Volumen 4'