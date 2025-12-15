'Parque de perros', una preciosa mezcla de cómic e ilustración sobre la amistad entre un chico y su perro

Rut Pedreño (Valladolid, 1996) es una de las ilustradoras jóvenes más solicitadas y originales de la actualidad. Con su segundo libro, Nicoleta y el misterio del colmillo (Sally Books), realizado junto a Katia Klein, ya consiguió el premio al Mejor Cómic Infantil y Juvenil del Comic Barcelona de 2022; y ahora nos sorprende con su nuevo trabajo, Parque de perros (La Granja editorial), que nace de un fanzine profundamente personal cuyas ilustraciones fueron reconocidas en el 12º Catálogo Iberoamericano de Ilustración y que fue seleccionado en la convocatoria de Ayudas INJUVE para la Creación Joven en la categoría de cómic.

Una pequeña joya a medio camino entre el cómic y al ilustración, que cuenta la historia de un chico y su perro que salen a pasear por el parque, pero un pequeño ser aparece y en un instante se separan. Entonces, cada uno debe emprender la búsqueda del otro entre caminos extraños y criaturas desconocidas. Un canto a la amistad, la añoranza y la belleza de reencontrarse en el que destacan las preciosas y coloridas ilustraciones de Rut.

"Parque de perros es un proyecto que nace en 2021 -nos comenta Rut-. En aquel momento estaba atravesando un momento personal complicado y pasear y pasar tiempo con la perra de mis tíos me ayudó a sobrellevar la situación. De ahí surgió la inspiración para crear los personajes protagonistas con los que hice una serie de 5 ilustraciones para presentarme a una convocatoria de álbum ilustrado, tiempo después lo desarrollé un poco para hacer un fanzine, y ahora, por fin, es un libro".

"Quería hablar de la relación que tienen perro y niño, y sobre todo de cómo se sobreponen al hecho de separarse. Creo que en el fondo lo que quería mostrar era el viaje emocional de unos personajes que tienen que enfrentarse a una situación complicada que les llega repentinamente".

Páginas de 'Parque de perros' (La Granja editorial)

Los protagonistas Pedimos a Rut que nos presente a los protagonistas de la historia: "Por un lado están el chico y su perro, dos personajes que están muy unidos y diría que son el eje de la historia. Luego hay un ser pequeñito, lo suelo llamar gnomo por darle un nombre, que sin querer, se convierte en el desencadenante de que los dos amigos se separen". "También está el arlequín, un personaje misterioso que vive en el bosque, una especie de guardián y de guía, que se mueve con determinación. Y finalmente está el gato, que puede entenderse como una representación del sentimiento de ira, convirtiéndose de forma desafortunada en antagonista", añade la ilustradora. Rut dedica el libro a Mi y Silver "He tenido fijación con los perros desde muy pequeña, pero hasta hace unos años no habíamos tenido ninguno en la familia. Mi es la perra de mis tíos, y la inspiración principal para el perro de la historia, que es prácticamente una versión albina de ella. Silver es mi perro y compañero de vida desde hace cuatro años. "El motivo por el que introduje un gato es porque vivo en un pueblo, y debajo de mi casa viven varios gatos callejeros que los vecinos alimentan. Me encanta verlos y a veces les hago fotos, de ahí la inspiración", concluye la autora. Páginas de 'Parque de perros' (La Granja editorial)

Una historia muda pero con mucha poesía Una historia en apariencia sencilla pero con mucha poesía y metáforas visuales, como nos comenta Rut. "Sí, esa era la intención. Es una historia que parte de un lugar muy emocional y por lo tanto abstracto. Me gusta mucho contar desde las pequeñas acciones y detalles, haciendo que el peso narrativo recaiga en las sensaciones y no tanto en los hechos". Una de las cosas más originales del cómic son esos bocadillos vacíos que salen de las bocas de los protagonistas. "Tengo una tendencia natural a expresarme con imágenes antes que mediante texto o diálogos -nos explica la ilustradora-, creo que es algo que surge de mi propia manera de ser, siempre he sido una persona retraída. En esta ocasión lo hice de una manera intencional, ya que el hecho de que fuera mudo fue una premisa que me marqué al plantearme hacer este libro". "Estamos completamente desbordados por la sobreinformación visual y cada vez nos cuesta más prestar atención, así que el hecho de que sea mudo, por un lado, obliga al lector a fijarse más detenidamente en cada viñeta, y por otro lado me ha permitido a mi centrarme en explorar el lenguaje gráfico y estar más presente en el proceso, me parece que ponerse ciertos límites o retos a la hora de trabajar, hace que la creatividad fluya", concluye Rut. Páginas de 'Parque de perros' (La Granja editorial)

"Me gusta contar desde la ambigüedad" Rut suele alternar trabajos para adultos y niños, pero este es tan especial que lo recomendamos para todas las edades. "Sí. Creo que es una lectura apta para cualquier público -asegura-. Cuando lo hice no tenía un público concreto al que dirigirme, tan solo quería ser y experimentar en libertad. Pero se podría decir que finalmente se ha convertido en una especie de cuento del que los niños pueden disfrutar y del que los adultos puedan hacer un entendimiento más profundo". Además Rut busca que el lector participe en la historia y la haga suya: "Me gusta contar desde la ambigüedad, que el lector pueda llevárselo a su lugar y a su interpretación, hay algo de poesía y también algo de fantasía, que creo que te puede llevar a cuestionarse sobre qué hay más allá de lo que ves. ¿Cómo funciona ese mundo? ¿Quiénes son esos personajes? ¿Es acaso todo esto real?" Sí soy sincera, ni yo lo sé en la mayoría de casos, me he ido encontrando la historia según hacía y siento que podría hacer y explorar mucho más allá, eso es lo divertido y lo que me gustaría que el lector también pueda hacer al leerlo". Páginas de 'Parque de perros' (La Granja editorial)