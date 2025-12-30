Óscar López defiende las cuentas de Ferraz: "La derecha lleva años buscando una Gürtel en el PSOE"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE en la Comunidad de Madrid, Óscar López, ha afirmado que no hay financiación irregular en su partido, como así concluye el informe encargado por la formación sobre los pagos en metálico entre 2017 y 2024 que la Audiencia Nacional investiga en una pieza separada y secreta del caso Koldo. "La derecha lleva años buscando un caso Gürtel en el PSOE", ha afirmado, pero "no hay un caso de financiación irregular", sino solo "casos puntuales que han ido fuera del partido".

Así lo ha asegurado en una entrevista en La Hora de La 1 en la que ha señalado que el PSOE "tiene acreditadas todas sus cuentas" y que "no hay nada que escape al control de este informe". Y se ha referido a los exsecretarios de Organización, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, aunque sin citarlos, para señalar que tienen el derecho a defenderse, pero el PSOE ha actuado "con contundencia".

López ha defendido la contundencia e inmediatez de actuación del PSOE en esos "casos puntuales" comparándola con el caso Gürtel, en el que había una "corrupción sistemática generalizada", ha afirmado el ministro recordando la sentencia que en 2018 condenó al PP por lucrarse de la trama sobre un caso que "estalla" en 2009. Ante esto, cree que "la derecha trata de empatar, de buscar un caso de financiación irregular en el PSOE, que presentó la moción de censura contra el entonces presidente Mariano Rajoy cuando ya habían pasado tres años desde que se conocieron los papeles del extesorero del PP Luis Bárcenas.

Entrevistada en Las Mañanas de RNE, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana y secretaria de Igualdad, la socialista Pilar Bernabé, ha dicho sobre el informe de la financiación del PSOE elaborado por dos expertos, que "viene a avalar" la "trazabilidad es clara que no había financiación ilegal" y ha defendido que esta es "absolutamente clara y transparente".

22.51 min Pilar Bernabé (PSOE): "El informe viene a avalar algo que hemos sostenido, que no había financiación ilegal"