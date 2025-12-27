Un proyecto de la Universidad de Sevilla busca combatir el principal obstáculo para pisar Marte: el reciclaje en las naves
- El coste ecológico del viaje por tres años de una tripulación al planeta rojo serían unos 12.600 kilos de residuos
- La NASA ha seleccionado este proyecto, el único español, finalista en el programa 'Space Apps Challenge'
El coste de enviar un misión humana a Marte va mucho más allá de lo económico. La agencia espacial estadounidense (NASA) calcula que en el camino, que duraría unos tres años, una tripulación estándar de ocho personas generaría aproximadamente 12.600 kilos de residuos. Esto convierte ahora el reciclaje en un gran obstáculo para poder pisar el planeta rojo.
Para resolver este problema, un equipo de la Universidad de Sevilla ha elaborado el proyecto FENyX, seleccionado como uno de los 50 finalistas, de entre más de 18.860 equipos, en el hackatón del programa 'Space Apps Challenge' de la NASA.
Marta Pavón, estudiante de ingeniería aeroespacial de la Universidad de Sevilla y miembro del departamento de mecánica y estructura de la asociación FyCUS, explica a Efe que los residuos suponen un gran problema ya que son miles de kilos que no podrían traerse a la Tierra por su elevadísimo coste, ni se podrían dejar en Marte, porque se trata de muchas toneladas y el planeta acabaría llenándose de basura.
Un proceso de reciclaje marciano
El proyecto FENyX, ha explicado, consistiría en la división o descomposición por medio de unas bacterias de los polímeros, que son plásticos de los residuos inorgánicos que se generan.
Se mezclarían estos residuos con un mineral que abunda en Marte y está adaptado a las condiciones del planeta, el regolito marciano, que dada la ligereza del polímero, lograría la mezcla perfecta.
El proceso se completaría con la radiación que sufre el planeta rojo, que provocaría la curación de la mezcla, que se convertiría en un material de construcción aislante. "Es lo que necesitamos allí debido a las condiciones tan extremas que hay", ha señalado Pavón.
Principales retos del proyecto
El principal reto que tuvieron para elaborar este proyecto seleccionado por la NASA fue que ningún integrante del equipo está especializado en materiales, por lo que el proceso se complicó a la hora de investigar esa parte.
El hecho de que el ser humano no haya llegado todavía a Marte complicó también alcanzar unas conclusiones más precisas en el proyecto, según ha dicho la estudiante.
FyCUS, el equipo sevillano, está compuesto por tres futuros ingenieros aeroespaciales, una futura ingeniera técnica industrial y dos futuros ingenieros mecánicos.
La mirada puesta en la Agencia Espacial Europea
Pavón ha afirmado que no quieren quedarse solo ahí y actualmente están esperando a que abran una convocatoria de la Agencia Espacial Europea (ESA) para poder seguir desarrollando experimentos. "Queremos hacerlo aquí, en Europa, en España, y queremos que se disfrute aquí", ha manifestado la estudiante.
Ha subrayado que, tras un gran trabajo y mucho esfuerzo, ha sido todo un sueño ser finalista del hackatón de la NASA: "Fue una responsabilidad muy grande tras enterarnos que éramos el único equipo representante español".
Pavón es una de las estudiantes que han accedido a la universidad gracias al programa de becas de grado de la Fundación laCaixa, que combina excelencia académica y equidad social, y facilita una dedicación plena a los estudios universitarios.