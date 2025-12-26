Mueren dos personas en el norte de Israel en un supuesto ataque a manos de un palestino
- Un hombre ha sido atropellado y una mujer acuchillada entre Beit Shean y Afula
- Un hospital de Gaza reduce sus servicios al mínimo por falta de combustible
Dos personas han muerto en el norte de Israel en un ataque supuestamente llevado a cabo por un palestino que provenía de Cisjordania ocupada. Ha ocurrido entre las localidades de Beit Shean y Afula. Según las autoridades israelíes, las víctimas son un hombre de 68 años, que ha sido atropellado, y una mujer de 20, que ha muerto acuchillada. Otras dos personas han sufrido heridas leves.
"La investigación preliminar indica que se trata de un ataque terrorista que comenzó en la ciudad de Beit Shean, donde un peatón fue atropellado. Posteriormente, una joven fue apuñalada cerca de la carretera 71", ha informado la Policía israelí en un comunicado recogido por Efe.
Un transeúnte ha disparado contra el presunto agresor, que ha sido evacuado al hospital.
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha ordenado al Ejército actuar "con contundencia" y llevar a cabo una operación de castigo en la localidad de Qabaitya, de donde, según ha asegurado, provenía el atacante. El Ejército ha confirmado que prepara "una operación" en el área.
Un hospital Gaza suspende su actividad por falta de combustible
Mientras tanto, en la Franja de Gaza un hospital ha anunciado este viernes que suspende temporalmente la mayoría de sus operaciones debido a la escasez de combustible. El Hospital Al-Awda, en Nuseirat, que alberga a 60 pacientes hospitalizados y atiende a otros 1.000 diariamente, mantendrá únicamente servicios esenciales como las urgencias.
"La mayoría de los servicios están suspendidos temporalmente debido al agotamiento del combustible necesario para alimentar los generadores", ha explicado a Afp Ahmed Mehanna, de la Asociación de Salud Al-Awda, que gestiona el hospital. "Solo los servicios esenciales permanecen operativos: urgencias, maternidad y pediatría".
El hospital funciona con un generador que consume entre 1.000 y 1.200 litros de diésel al día, pero las reservas actuales no superan los 800 litros. Si la escasez de combustible persistiera, "amenazaría directamente la capacidad del hospital para prestar sus servicios básicos", ha advertido Mehanna.
A pesar de la frágil tregua entre Israel y Hamás que entró en vigor el 10 de octubre, persiste la crisis humanitaria desatada por los bombardeos y el bloqueo de ayuda humanitaria de Israel desde el 7 de octubre de 2023.
Según la ONU y las ONG que trabajan en el enclave, en la Franja solo entran entre 100 y 300 camiones diarios con ayuda humanitaria, pese a que el alto el fuego prevenía que entraran 600.
El balance de muertos en la Franja de Gaza supera los 70.900, la mayoría civiles, entre ellos más de 20.000 menores de edad, mientras que los heridos ascienden a más de 171.000 desde el 7 de octubre de 2023, según cifras del Ministerio de Sanidad gazatí. Ese día ha comenzado la actual ofensiva y los bombardeos de Israel, tras el ataque de Hamás en el que murieron 1.200 personas.