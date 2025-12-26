Mueren dos personas en el norte de Israel en un supuesto ataque a manos de un palestino

Dos personas han muerto en el norte de Israel en un ataque supuestamente llevado a cabo por un palestino que provenía de Cisjordania ocupada. Ha ocurrido entre las localidades de Beit Shean y Afula. Según las autoridades israelíes, las víctimas son un hombre de 68 años, que ha sido atropellado, y una mujer de 20, que ha muerto acuchillada. Otras dos personas han sufrido heridas leves.

"La investigación preliminar indica que se trata de un ataque terrorista que comenzó en la ciudad de Beit Shean, donde un peatón fue atropellado. Posteriormente, una joven fue apuñalada cerca de la carretera 71", ha informado la Policía israelí en un comunicado recogido por Efe.

Un transeúnte ha disparado contra el presunto agresor, que ha sido evacuado al hospital.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha ordenado al Ejército actuar "con contundencia" y llevar a cabo una operación de castigo en la localidad de Qabaitya, de donde, según ha asegurado, provenía el atacante. El Ejército ha confirmado que prepara "una operación" en el área.