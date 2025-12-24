Del glamour de los 60, a la sencillez en familia: la evolución de las felicitaciones de la realeza europea por Navidad

Las felicitaciones navideñas se han convertido en una tradición en prácticamente todas las monarquías europeas. Del blanco y negro al color, las fotografías y los mensajes se han ido adaptando con el paso del tiempo.

Ni en plena Primera Guerra Mundial la monarquía británica olvidó su felicitación. En 1914, el rey Jorge V deseó a su soldados que Dios les protegiera en la contienda. La familia real británica lleva más de un siglo eligiendo una imagen que sirva también para lanzar un mensaje. El glamour y el lujo aparecía en los años 60, pero ya no se promueve esa visión y, ahora, se premia la sencillez.

En todas sus felicitaciones, se ha hecho una apuesta férrea por la imagen de las familias unidas y felices: la que fueron -con Lady Di-, la que dejaron de ser -cuando dejó de aparecer en la felicitación- y las familias que se han ido creando en los años posteriores -con Camila y sus hijos-. De eso hablan estas postales, de la evolución que cuenta también la historia de un país.

Todas las monarquías presumen de los suyos. La reina Silvia de Suecia se rodea siempre de sus nietos. En Luxemburgo, en su primera felicitación como rey, Guillermo V sonríe con su mujer y sus hijos. También lo hace así el príncipe Alberto II de Mónaco, pero más formal y elegante.

El árbol de Navidad suele aparecer en muchas ocasiones, pero no siempre. En 2009, los reyes de Holanda, se atrevieron utilizando una imagen en Sevilla, donde se habían conocido 20 años antes.

Es tan importante la familia que las ausencias se notan y mucho. Esto también pasa en las casas reales. En la nuestra hay que remontarse a 2019 para encontrar a Juan Carlos y a Sofía juntos. Desde entonces, su felicitación las siguen firmando los dos. Los reyes eméritos siempre han elegido imágenes religiosas, hasta este año, que han sorprendido con la imagen de cinco perros junto a un árbol de Navidad.

Fotografía de la felicitación navideña de 2025 de los reyes eméritos Juan Carlos y Sofía CASA REAL