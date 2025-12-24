Del glamour de los 60, a la sencillez en familia: la evolución de las felicitaciones de la realeza europea por Navidad
- El envío de una foto familiar con un mensaje se ha convertido en un clásico en estas fechas
- Algunos monarcas no han olvidado su felicitación ni siquiera en momentos de guerra
Las felicitaciones navideñas se han convertido en una tradición en prácticamente todas las monarquías europeas. Del blanco y negro al color, las fotografías y los mensajes se han ido adaptando con el paso del tiempo.
Ni en plena Primera Guerra Mundial la monarquía británica olvidó su felicitación. En 1914, el rey Jorge V deseó a su soldados que Dios les protegiera en la contienda. La familia real británica lleva más de un siglo eligiendo una imagen que sirva también para lanzar un mensaje. El glamour y el lujo aparecía en los años 60, pero ya no se promueve esa visión y, ahora, se premia la sencillez.
En todas sus felicitaciones, se ha hecho una apuesta férrea por la imagen de las familias unidas y felices: la que fueron -con Lady Di-, la que dejaron de ser -cuando dejó de aparecer en la felicitación- y las familias que se han ido creando en los años posteriores -con Camila y sus hijos-. De eso hablan estas postales, de la evolución que cuenta también la historia de un país.
Todas las monarquías presumen de los suyos. La reina Silvia de Suecia se rodea siempre de sus nietos. En Luxemburgo, en su primera felicitación como rey, Guillermo V sonríe con su mujer y sus hijos. También lo hace así el príncipe Alberto II de Mónaco, pero más formal y elegante.
El árbol de Navidad suele aparecer en muchas ocasiones, pero no siempre. En 2009, los reyes de Holanda, se atrevieron utilizando una imagen en Sevilla, donde se habían conocido 20 años antes.
Es tan importante la familia que las ausencias se notan y mucho. Esto también pasa en las casas reales. En la nuestra hay que remontarse a 2019 para encontrar a Juan Carlos y a Sofía juntos. Desde entonces, su felicitación las siguen firmando los dos. Los reyes eméritos siempre han elegido imágenes religiosas, hasta este año, que han sorprendido con la imagen de cinco perros junto a un árbol de Navidad.
La felicitación de los reyes Felipe y Letizia y sus hijas
En el caso de la Casa Real española, hace solo unos días se hizo pública la felicitación navideña de este año. Se trata de una imagen de los reyes Felipe VI y Letizia, junto a sus hijas la Princesa Leonor y la Infanta Sofía que fue tomada, el pasado mes de octubre, en una visita a la pequeña localidad asturiana de Valdesoto.
Las palabras elegidas fueron estas: "Feliz Navidad y Próspero Año 2026". Y el texto sencillo hacía un giño al Quijote utilizando la tipografía Ibarra Real Nova que fue diseñada en el siglo XVII y usada en la edición del Quijote de 1780 para la Real Academia Española.