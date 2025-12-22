Trump "no tiene nada que ver" con la retirada de fotos en el caso Epstein, según el Departamento de Justicia

El presidente estadounidense, Donald Trump, "no tiene nada que ver" en la eliminación de archivos del caso del pederasta Jeffrey Epstein, entre ellos fotos del propio mandatario, de los documentos desclasificados publicados por el Gobierno. Así lo ha asegurado el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ).

Según ha especificado el fiscal general adjunto, Todd Blanche, el republicano no está involucrado en la decisión de retirar más de una docena de imágenes dentro de las miles de páginas publicadas el viernes pasado sobre el fallecido magnate.

"Tras publicar las fotografías, nos enteramos de que existían preocupaciones sobre (la identidad de) esas mujeres y el hecho de que habíamos publicado las fotos, por lo que las retiramos. No tiene nada que ver con el presidente Trump. Ya se han publicado docenas de fotos del presidente Trump con el señor Epstein", ha dicho Blanche a la cadena NBC.

Y ha agregado que la "idea de que se haya retirado una sola foto porque aparecía el presidente Trump es absurda".

El fiscal general adjunto de EE.UU, Todd Blanche, en un evento en Washington el 15 de octubre de 2025 AP/John McDonnell

Una foto de Trump con mujeres en bañador Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes habían denunciado que el DOJ había borrado material de los archivos en el que se podía ver a Trump. Entre los documentos eliminados se incluía la imagen de un escritorio con fotografías enmarcadas de personalidades con Epstein -conocido financiero con acceso privilegiado a figuras clave-, donde también se podían ver en un cajón abierto varias fotos de Trump con mujeres en traje de baño. Horas después de las declaraciones de Blanche, el Departamento de Justicia ha indicado en su perfil de X que había retirado temporalmente esta imagen "por precaución" y para revisarla de manera "más exhaustiva". Posteriormente, ha determinado que no hay evidencia "de que aparezcan víctimas de Epstein" y volvió a publicar la imagen "sin ninguna alteración" ni censura. ““ El resto de las fotografías que habían sido eliminadas incluían obras de arte sexualmente explícitas, fotografías de buzones de correo llenos de sobres y una página de un cuaderno con nombres y números. En otra publicación en X, el DOJ ha anotado que está "obligado por la ley" a ocultar información sobre víctimas y menores, así como "material confidencial". "No se han censurado cosas para proteger a individuos famosos o políticos célebres", ha añadido. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hablando con una mujer junto a Jeffrey Epstein EFE/Oversight Dems