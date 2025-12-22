Trump "no tiene nada que ver" con la retirada de fotos en el caso Epstein, según el Departamento de Justicia
- El fiscal general adjunto tilda de "absurdo" que se piense que se han retirado imágenes porque aparezca el presidente
- Una foto del mandatario junto a varias mujeres ha sido republicada tras haber sido eliminada "por precaución"
El presidente estadounidense, Donald Trump, "no tiene nada que ver" en la eliminación de archivos del caso del pederasta Jeffrey Epstein, entre ellos fotos del propio mandatario, de los documentos desclasificados publicados por el Gobierno. Así lo ha asegurado el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ).
Según ha especificado el fiscal general adjunto, Todd Blanche, el republicano no está involucrado en la decisión de retirar más de una docena de imágenes dentro de las miles de páginas publicadas el viernes pasado sobre el fallecido magnate.
"Tras publicar las fotografías, nos enteramos de que existían preocupaciones sobre (la identidad de) esas mujeres y el hecho de que habíamos publicado las fotos, por lo que las retiramos. No tiene nada que ver con el presidente Trump. Ya se han publicado docenas de fotos del presidente Trump con el señor Epstein", ha dicho Blanche a la cadena NBC.
Y ha agregado que la "idea de que se haya retirado una sola foto porque aparecía el presidente Trump es absurda".
Una foto de Trump con mujeres en bañador
Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes habían denunciado que el DOJ había borrado material de los archivos en el que se podía ver a Trump.
Entre los documentos eliminados se incluía la imagen de un escritorio con fotografías enmarcadas de personalidades con Epstein -conocido financiero con acceso privilegiado a figuras clave-, donde también se podían ver en un cajón abierto varias fotos de Trump con mujeres en traje de baño.
Horas después de las declaraciones de Blanche, el Departamento de Justicia ha indicado en su perfil de X que había retirado temporalmente esta imagen "por precaución" y para revisarla de manera "más exhaustiva".
Posteriormente, ha determinado que no hay evidencia "de que aparezcan víctimas de Epstein" y volvió a publicar la imagen "sin ninguna alteración" ni censura.
El resto de las fotografías que habían sido eliminadas incluían obras de arte sexualmente explícitas, fotografías de buzones de correo llenos de sobres y una página de un cuaderno con nombres y números.
En otra publicación en X, el DOJ ha anotado que está "obligado por la ley" a ocultar información sobre víctimas y menores, así como "material confidencial".
"No se han censurado cosas para proteger a individuos famosos o políticos célebres", ha añadido.
Una polémica amistad
La amistad entre Trump y Epstein ha sido motivo de escrutinio, sobre todo por parte de los opositores del presidente republicano, quien ha asegurado que cortó relaciones con su antiguo amigo y aliado en 2004, antes de que este fuera acusado por primera vez de abuso y explotación sexual de menores.
Blanche ha agregado que una vez cumplan con las peticiones de las víctimas volverán a publicar los archivos, y ha defendido la labor del DOJ ante las críticas por la publicación de decenas de páginas fuertemente censuradas entre los documentos, divulgados en cumplimiento con una ley de transparencia aprobada por el Congreso y ratificada por Trump.
"Si necesitamos censurar rostros u otra información, lo haremos, y luego la volveremos a publicar. De esta manera, estamos cumpliendo con la ley, que, por cierto, es lo que el presidente Trump nos ha estado pidiendo que hagamos desde antes de ser elegido. No hay nada que él tenga que ocultar en los archivos de Epstein", ha indicado.
Blanche también ha advertido de que la razón por la que el DOJ todavía revisa los documentos y ha espaciado su publicación en lugar de liberarlos de un golpe este viernes, como estaba estipulado, es "simplemente para proteger a las víctimas".