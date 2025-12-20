Israel mata a cinco palestinos, la mayoría niños, en un ataque contra una escuela en Gaza

El Ejército israelí mató este viernes a cinco palestinos, la mayoría niños, en un ataque lanzado contra una escuela que servía de albergue para civiles desplazados en la zona noreste de Ciudad de Gaza, según ha informado este sábado la Defensa Civil gazatí en un comunicado.

"Equipos de Defensa Civil, en coordinación con la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), completaron la recuperación de cinco cuerpos de mártires y heridos del interior de la Escuela de los Mártires de Gaza, ubicada en el barrio de Al Tufah, al este de Ciudad de Gaza", detalla la nota. El mensaje agrega que la mayoría de víctimas mortales fueron niños y que un número indeterminado de heridos fueron trasladados a hospitales para recibir tratamiento.

Los dolientes asisten al funeral de los palestinos muertos en un ataque israelí el viernes REUTERS / Dawoud Abu Alkas

Como es habitual cuando ataca, el Ejército israelí afirmó en un comunicado que sus tropas "identificaron a varios individuos sospechosos en las estructuras de mando al oeste de la Línea Amarilla" al norte de la Franja, tras lo que "dispararon contra los sospechosos para eliminar la amenaza". "Las fuerzas israelíes están al tanto de la información sobre las bajas en la zona y los detalles están bajo revisión. El Ejército lamenta cualquier daño a personas no implicadas y trabaja para mitigar los daños en la medida de lo posible", concluye la nota castrense.

Defensa Civil enfatizó que atacar escuelas y albergues en los que se alojan civiles desplazados "constituye una grave violación del derecho internacional humanitario", e instó a la comunidad internacional y a las agencias de la ONU a proteger a los civiles y garantizar la seguridad de los albergues y del personal humanitario.

Mujeres dolientes reaccionan durante el funeral de los palestinos muertos en un ataque israelí el viernes en el hospital Al-Shifa de Ciudad de Gaza REUTERS / Dawoud Abu Alkas