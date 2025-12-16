El PP presiona a los socios de Sánchez y les pregunta "cuánto tiempo van a seguir sosteniendo la corrupción"

El PP mantiene el cerco al Gobierno y también a los partidos que le dan apoyo por los múltiples casos que afectan al PSOE. Este martes la portavoz del grupo popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha cargado duramente contra los socios de Pedro Sánchez y les ha interpelado: "Cuánto tiempo van a seguir sosteniendo la corrupción y los acosos sexuales?".

Para los populares, Sánchez "intenta aferrarse al poder" y sostiene que los socios no están haciendo suficiente presión al jefe del Gobierno. "Los socios tienen que pensar cuánto tiempo van a seguir sosteniendo la corrupción, la prostitución y los acosos sexuales dentro del Gobierno", ha advertido Muñoz.

Según ella, la actual legislatura "está paralizada" y el Ejecutivo no ha presentado una de las leyes que a su parecer es imprescindible como unos nuevos Presupuestos. Ante este escenario, la portazoz del PP en la Cámara Baja ha vuelto a exigir que se disuelvan las Cortes Generales y se convoquen elecciones anticipadas.

Ester Muñoz se ha referido concretamente a Sumar, Esquerra y PNV. A estos tres grupos les ha recriminado "que hace mucho tiempo que esto es inasumible". En el caso de los republicanos, ha criticado que "no rompen" y no sé cree "que hayan empezado a sentir vergüenza ahora" de los casos que se están conociendo respecto del PSOE.

La portavoz de los populares en la Cámara Baja ha querido también hacer hincapié en el balance del año que ha hecho este lunes el presidente del Gobierno. Para Muñoz, Sánchez obvió "muchos de los acontecimientos más importantes y relevantes que han ocurrido en 2025", citando la entrada en prisión del exministro José Luis Ábalos, la condena al fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz o que "las cuentas del PSOE están siendo investigadas por la Audiencia Nacional".

El PP garantiza que Feijóo entregará los mensajes con Mazón el día de la dana Ester Muñoz ha garantizado este martes que el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, entregará a la jueza que instruye la casa penal sobre la dana todos los mensajes que intercambió el 29 de octubre de 2024 con el ya expresident de la Generalitat, Carlos Mazón. La jueza ha decidido citar a Feijóo como testitgo para que dé cuenta de qué información le trasladó Mazón esa jornada, habida cuenta de que el líder del PP aseguró públicamente que había sido informado en "tiempo real" por el presidente autonómico de lo que sucedía en la comunidad autónoma. "Si la jueza de la dana entiende que pueden servir de alguna manera los mensajes para ver qué pasó, pues, efectivamente, el señor Feijóo cumplirá como no puede ser de otra manera", ha dicho Muñoz. Ha querido añadir que el líder del PP "colabora con la Justicia".