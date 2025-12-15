El eterno debate: ¿qué es mejor, ahorrar más o ganar más?

Hay un mito que gira en torno a los empresarios millonarios y la forma que tienen de esconder su poderío económico cuando acuden a las oficinas. Es el caso de Jeff Bezos o Mark Zuckerberg, a quienes se ha visto conducir coches normales o de gama media, en lugar de vehículos de lujo. ¿A qué se debe esto? Se trata de una estrategia para pasar lo más desapercibidos y no despertar envidias entre sus empleados.

En el programa de RNE Economía de bolsillo ponemos en el foco la importancia del ahorro frente al hecho de ganar más dinero. Para ello, nos acompañan dos expertos en fianzas personales como Sara Vicent, Pedro Rey Biel o Luis Pita.

Basándose en la experiencia y en los casos cercanos, el autor del libro Ten peor coche que tu vecino, Luis Pita, ha contado que conoce personas que, pese a tener ingresos muy altos, se han visto involucrados "en un camino de gasto desmedido que les ha destrozado sus finanzas personales y su vida". Por ello, y a partir de su experiencia, considera que es mejor ahorrar que tener mayores ingresos.

¿Debemos aumentar nuestros gastos si aumentan nuestros ingresos? Muchos expertos comparan la tentación desmedida en la que cae la sociedad cuando aumentan los ingresos y, con ellos, los gastos. Para explicar esta situación, suelen poner como ejemplo una cinta de correr. Gente comprando en el mercado de Vitoria. EFE/David Aguilar "La misma cantidad ganada o perdida no provoca el mismo incremento o disminución de felicidad", aclara el experto en Economía Pedro Rey Biel. Si hay algo que destaca es que "sufrimos más por las pérdidas que por las ganancias que obtenemos". Por eso, Biel añade que "ahorrar siempre es algo positivo".

La ecuación que debemos seguir es clara: ingresos = gastos + ahorro La experta en Ciencias Económicas Elisabet Ruiz-Dotras recomienda ahorrar un 20% de los ingresos y decidir cómo invertir el 80% restante para mejorar la calidad de vida. Por ello, sugiere reflexionar "¿Cómo quiero invertirlo en mi vida para que sea más cómoda?", y propone como ejemplos viajar más o contratar servicios domésticos. Ruiz-Dotras recalca que la ecuación que debe seguirse es ingresos = gastos + ahorro, y subraya que lo más importante es que cada persona se sienta satisfecha con la distribución planteada y que esta sirva como incentivo para disfrutar de la vida.