El Gobernador del Banco de España, Miguel Angel Fernández Ordóñez, se ha mostrado tajante en su comparecencia en la Comisión de Presupuestos en el Congreso de los Diputados asegurando que "".A su juicio, el sistema financiero español está "bien regulado, bien gestionado y bien supervisado" y no ha estado involucrado en la generación, comercialización y adquisición de los"que tanto daño están haciendo al sistema financiero internacional".Por todo ello,y ha manifestado que el sistema financiero español hace que nuestro país afronte con "relativa fortaleza" la "crisis mundial de enormes proporciones y sin precentes que estamos viviendo". Ha augurado una recuperación" para el año 2009.Eso sí, ha dejado claro que aunque las entidades españolas han demostrado una mayor capacidad de resistencia que las de otros países, "no es momento para la complacencia", ya que los retos futuros son importantes.En su opinión, España, antes de que estallara la grave crisis financiera mundial, ya estaba viviendo un "importante ajuste" debido alque adolecía de "excesos acumulados". Fernández Ordóñez cree que mientras el sector estaba en auge se infravaloró el riesgo de una posible caída del mismo, que finalmente se ha producido.Cree quey que los riesgos inflacionarios "aunque no han desaparecido, se han reducido".Ha enmarcado los problemas en la economía española en un contexto de crisis mundial en el que el sistema financiero "ha traspasado unos límites que nunca debería haber traspasado". El plan de rescate aprobado en EE.UU pone de manifiesto la magnitud de la crisis, ha destacado Fernández Ordóñez, quién también ha apuntado al alza de precios del petróleo y de los alimentos como claves para entender esta coyuntura negativa internacional.

Tras hacer su valoración sobre el estado de la economía mundial y nacional, el gobernador del Banco de España ha advertido de que no es descartable que el déficit previsto en los Presupuestos Generales del Estado de 2009 para las Administraciones Públicas (el 1,9% del PIB) se amplíe debido a la actual incertidumbre.

Ha pedido prudencia en la gestión de la política fiscal y ha dicho que hay que evitar los "episodios de desbordamiento del gasto público" y las desviaciones del gasto corriente.



En este sentido, ha insistido que dada la incertidumbre mundial es importante que se mantengan márgenes de actuación ante posibles situaciones de mayor debilidad.

En su opinión, es "fundamental" para suavizar el ajuste en el sector de la construcción que se disponga de un cierto margen para acometer los planes de inversión en infraestructuras en marcha.

Fernández Ordóñez ha pedido que los salarios se adecúen a la productividad y "se evite la inercia alcista frente a perturbaciones exteriores que introducen mecanismos como las cláusulas de salvaguarda".