Cronología de la reina de las nieves: Carmen Martín Gaite
- La escritora salmantina habría cumplido cien años este 8 de diciembre
- Su pluma abarcó del cuento a la novela, pasando por el ensayo, la poesía y el teatro
La reina de las nieves con sus largos cabellos blancos, su boina y sus vistosas joyas es la imagen icónica de la escritora salmantina Carmen Martín Gaite, que este 8 de diciembre habría cumplido cien años de edad.
Nacida en la plaza de los Bandos, su infancia transcurrió entre clases particulares y juegos con su hermana Ana María. En vida, obtuvo el Premio Nacional de las Letras, el Premio Nacional de Narrativa y el Príncipe de Asturias de las Letras y ahora Correos le ha dedicado un sello conmemorativo por su centenario.
Licenciada en Filología Románica por la Universidad de Salamanca, en su etapa universitaria publicó sus primeros poemas y relatos e hizo sus pinitos como actriz aficionada. Integrante de la generación madrileña de los 50 se casó en 1953 con Rafael Sánchez Ferlosio, pero su primer niño murió con solo siete meses de edad por una meningitis. Su segunda hija, Marta, falleció con 28 años, víctima del sida por inyectarse heroína con una jeringuilla infectada.
Los premios literarios llegaron pronto, primero el del Café Gijón y dos años más tarde el Nadal por su obra Entre visillos. Cuando ya peinaba canas, se doctoró en la Complutense de Madrid con una tesis que luego publicó como Usos amorosos del siglo XVIII en España.
Recorrió el mundo entero pronunciando conferencias y cursos sobre literatura en las universidades de Philadelphia, Vassar, Columbia, Chicago, y en la Universidad Autónoma de México. Fue profesora visitante en la Universidad de Virginia.
Traductora y teatrera
También tradujo a autores como Emily Brönte, Gustave Flaubert, Natalia Ginzburg, Primo Levi, Fernando Pessoa, Rainer Maria Rilke o Virginia Wolf.
En 1999 se estrenó la obra de teatro La hermana pequeña, escrita a finales de los años cincuenta. En marzo de 2000 presentó un CD en el que recitaba poemas escritos desde su juventud, con una especial selección de los que aparecen en su libro A rachas.
Tras su muerte, el 23 de julio del año 2000 se han publicado varios de sus libros que permanecían inéditos y se ha creado el Premio de Narrativa Carmen Martín Gaite.
Carmen Martín Gaite nace el 8 de diciembre en la primera planta del número 3 de la plaza de los Bandos en Salamanca. Es la segunda hija de José Martín y María Gaite. Su hermana mayor, Ana María, había nacido un año antes.
De niña se educa en casa ya que su padre era liberal y no deseaba que fuera a un colegio de monjas. Junto con su hermana asiste a clases de profesores particulares y de su progenitor, notario aficionado a la historia y la literatura.
La plaza de su casa natal acogía el calor de las castañeras, los primeros juegos y los paseos en bicicleta. Carmiña pudo desplegar su imaginación infantil en compañía de su primer interlocutor secreto, Lupito, el hijo del comandante que vivía en el piso de arriba.
Pasa los veranos de su infancia en la casa de sus abuelos maternos en una finca en San Lorenzo de Piñor a cinco kilómetros de Orense.
La habitación de Carmen Martín Gaite era azul con cortinas de terciopelo verde. Su primera obra de teatro es una adaptación de las Aventuras de Pipo y Pipa, de Salvador Bartolozzi, un clásico infantil de la época. Se trata de un programa de mano, escrito de su puño y letra, con motivo de la onomástica de su padre. Dirige la función y se reserva el papel de la reina.
El estallido de la Guerra Civil impide a Carmen cursar el bachillerato en el Instituto-Escuela de Madrid, como ya había hecho su hermana Ana. Cursa sus estudios de segunda enseñanza en el Instituto Femenino de Salamanca.
Pasa las vacaciones de Navidad y Semana Santa en Madrid. Aprovecha para ir al cine y comenta lo que ve en sus cuadernos. Los nombres de Diana Durbin, Danielle Darrieux, Tyrone Power, Katharine Hepburn y Gary Grant se mezclan con los de Estrellita Castro, Miguel Ligero, el payaso Ramper o Imperio Argentina.
Comienza sus estudios de Filosofía y Letras en la Universidad de Salamanca. En el primer curso coincide con Ignacio Aldecoa y Agustín García Calvo, con los que mantiene una estrecha amistad. Participa como actriz en varias obras de teatro universitario en la compañía Juan del Encina.
Las hermanas Ana María y Carmen flanquean a su padre, José Martín López. Foto: Amalio Gombau
Colabora en la revista Trabajos y días, donde aparecen publicados sus primeros poemas y relatos. Firma como Carmiña.
En verano consigue una beca en la Universidad de Coímbra, lo que refuerza su interés por la cultura galaico-portuguesa, originaria de su familia materna.
Termina su Licenciatura en la rama de Filología Románica. Consigue una beca para ampliar estudios en el extranjero, en el Collège International de Cannes del 15 de agosto al 12 de septiembre. Entra en contacto con estudiantes de otros países y decide que no quería seguir viviendo en Salamanca.
Escribe el relato El castillo de las tres murallas, que permanecerá inédito hasta su muerte. Se publicará en 1981.
En noviembre se traslada a Madrid para trabajar en su tesis doctoral sobre los cancioneros galaico-portugueses del siglo XIII, que dejará inconclusa.
En mayo no puede examinarse del primer curso de doctorado al contraer el tifus que la postra casi cuarenta días en la cama (ver imagen). Describe algunos de sus delirios en El libro de la fiebre, que empieza a redactar después de sanar, el 29 de junio.
En enero se hace novia del escritor Rafael Sánchez Ferlosio, dos años más joven que ella. Le dedica Industrias y andanzas de Alfanhuí .
Martín Gaite se reencuentra con Aldecoa en el bar de la Facultad de Letras. Forman parte del grupo otros escritores como Alfonso Sastre (en la imagen), Medardo Fraile o Carlos Edmundo de Ory.
Publica el relato Un día de libertad, en Revista Española, publicación sin subvención oficial, auspiciada por Antonio Rodríguez Moñino, periodista y bibliófilo.
El 14 de octubre se casa con Rafael Sánchez Ferlosio en la iglesia madrileña de San José. Los padrinos son Rafael Sánchez Mazas y Ana María Martín Gaite. La pareja emprende un largo viaje de novios por Italia. A la vuelta, viven en un ático de la calle Doctor Esquerdo de Madrid.
En octubre, nace su primogénito Miguel Sánchez Martín. El bebé muere de meningitis antes de cumplir los ocho meses de edad.
En enero comienza a escribir la novela Entre visillos. Coescribe el texto teatral El conflicto en colaboración con Ignacio Aldecoa y otros autores.
Gana el Premio Café Gijón por El balneario. Ambiente social que frecuenta por sus estancias familiares en los balnearios de Cabreiroá en Verín, de Alzola, de Lanjarón o de Cestona.
Nace su hija Marta Sánchez Martín el 22 de mayo.
Escribe el monólogo teatral sobre la soledad A palo seco. La obra se estrenaría 24 años después.
Gana el Premio Nadal por Entre visillos. Se presenta con seudónimo para no influir al jurado. Su marido lo había ganado dos años antes con El Jarama. Recibe la noticia en su domicilio, no acude a la gala de entrega en el Hotel Oriente de Barcelona.
Escribe la obra teatral La hermana pequeña, que se estrenará 40 años después.
Publica Las ataduras, siete relatos sobre el sometimiento social, familiar o económico de la vida cotidiana.
Ritmo lento queda finalista en el Premio Biblioteca Breve. Una novela que profundiza en el análisis psicológico de un personaje frente al realismo imperante. El protagonista sueña con un futuro poco convencional en una sociedad que impone su ley.
Se separa de Rafael Sánchez Ferlosio y vive con su hija de 14 años de edad.
Tras años apartada de la literatura y enfrascada en la investigación histórica, publica El proceso de Macanaz:historia de un empapelamiento sobre la vida del político heterodoxo del siglo XVIII Melchor de Macanaz.
Como escritora premiada acude a la gala de entrega del Premio Nadal en Barcelona.
Elabora su tesis doctoral con el título Lenguaje y estilo amorosos en los textos del siglo XVIII español y la lee el 11 de junio, con 46 años, ante un tribunal con su director de tesis Alonso Zamora Vicente y su antiguo profesor Rafael Lapesa.
Publica la tesis con el título Usos amorosos del siglo XVIII en España. Examina el adulterio galante que suponía el cortejo y el chischisbeo, cuando una mujer casada cuchicheaba con otro hombre. Escribe también Parientes pobres del diablo y Ocho siglos de poesía gallega .
Publica el ensayo La búsqueda del interlocutor y otras búsquedas.
Con Retahílas vuelve a la literatura por la puerta grande. Narra el viaje que realiza una anciana al pazo familiar para morir acompañada de su nieta Eulalia y de Germán el sobrino de Eulalia y el intenso diálogo entre los dos al amparo de la noche.
Dedica otro libro de ensayo a Macanaz y lo títula Macanaz, otro paciente de la Inquisición.
Publica Fragmentos de interior, una novela sobre la clase media madrileña de los años setenta. Escribe el poemario A rachas
Ve la luz otro ensayo histórico: El conde de Guadalhorce, su época y su labor .
Gana el Premio Nacional de Narrativa por El cuarto de atrás. En la imagen firma un ejemplar de la novela en la Feria del Libro de Madrid.
Manuel Seco, Rafael Lapesa y Carlos Bousoño le proponen que ingrese como académica en la RAE, pero se niega, pese a que Víctor García de la Concha le insiste hasta el final.
Publica el ensayo El cuento de nunca acabar: apuntes sobre la narración, el amor y la mentira, cuya elaboración le llevó nueve años.
Obtiene el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil.
Muere su hija Marta a los 28 años, víctima del sida, por inyectarse heroína con una jeringuilla infectada.
Publica los libros de no ficción: Desde la ventana: enfoque femenino de la literatura española y Usos amorosos de la postguerra española , por este último gana el Premio Anagrama de Ensayo.
Rostro conocido de la vida literaria acude como invitada al primer programa de Terenci Moix Más estrellas que en el cielo junto con Tony Leblanc, Celia Gámez y Concha Velasco.
Gana el Premio Príncipe de Asturias de las Letras ex aequo junto al poeta José Ángel Valente.
Publica la novela ambientada en Nueva York Caperucita en Manhattan
Ve la luz la novela epistolar Nubosidad variable.
Logra el Premio Nacional de las Letras españolas y da a la imprenta La reina de las nieves, un volumen de cuentos y el ensayo Esperando el porvenir: Homenaje a Ignacio Aldecoa.
Llega a las librerías Lo raro es vivir que gana el Premio Fastenrath.
Publica Irse de casa.
Muere en Madrid a los 74 años el 23 de julio, a consecuencia de un cáncer de hígado.