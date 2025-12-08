Cronología de la reina de las nieves: Carmen Martín Gaite

La reina de las nieves con sus largos cabellos blancos, su boina y sus vistosas joyas es la imagen icónica de la escritora salmantina Carmen Martín Gaite, que este 8 de diciembre habría cumplido cien años de edad.

Nacida en la plaza de los Bandos, su infancia transcurrió entre clases particulares y juegos con su hermana Ana María. En vida, obtuvo el Premio Nacional de las Letras, el Premio Nacional de Narrativa y el Príncipe de Asturias de las Letras y ahora Correos le ha dedicado un sello conmemorativo por su centenario.

Sello conmemorativo de Carmen Martín Gaite FNMT

Licenciada en Filología Románica por la Universidad de Salamanca, en su etapa universitaria publicó sus primeros poemas y relatos e hizo sus pinitos como actriz aficionada. Integrante de la generación madrileña de los 50 se casó en 1953 con Rafael Sánchez Ferlosio, pero su primer niño murió con solo siete meses de edad por una meningitis. Su segunda hija, Marta, falleció con 28 años, víctima del sida por inyectarse heroína con una jeringuilla infectada.

Los premios literarios llegaron pronto, primero el del Café Gijón y dos años más tarde el Nadal por su obra Entre visillos. Cuando ya peinaba canas, se doctoró en la Complutense de Madrid con una tesis que luego publicó como Usos amorosos del siglo XVIII en España.

Recorrió el mundo entero pronunciando conferencias y cursos sobre literatura en las universidades de Philadelphia, Vassar, Columbia, Chicago, y en la Universidad Autónoma de México. Fue profesora visitante en la Universidad de Virginia.