Carmen Martín Gaite nació hace 100 años: ¿Cuánto sabes de la escritora salmantina?

Nacida en Salamanca, el 8 de diciembre de 1925, la obra de Carmen Martín Gaite sigue muy viva. Su novela más conocida Caperucita en Manhattan acaba de ser llevada al cómic en una estupenda adaptación, muy fiel al espíritu del libro.

De personalidad poliédrica, inclasificable, la escritora reconocía que tenía dos vertientes: "la mística-meditativa y la titiritera-gitana" en un difícil equilibrio entre el orden académico y el caos vital. Su figura era inconfundible, ataviada con una boina, colgantes y anillos llamativos, que recuerdan a alguno de los personajes de sus libros.

Conocida como novelista también holló el terreno del ensayo histórico y tradujo a autoras como Virginia Woolf y Natalia Ginzburg. De la británica admiraba su empeño en tener una habitación propia y de la italiana su prosa elegante con el eco de la oralidad.

Carmen Martín Gaite cultivó un género literario muy personal, a medio camino entre el diario y el taller de escritora: el cuaderno de todo, un receptáculo de impresiones de lectura, reflexiones y esbozos de novelas, donde la experiencia se convierte en materia literaria, cuyo máximo exponente es Visión de Nueva York, recientemente editado por Siruela.

