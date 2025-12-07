¿Cuál es tu libro favorito de Carmen Martín Gaite?

La reina de las nieves lleva cien años mirando por la ventana de la eternidad. Carmen Martín Gaite, escritora "ventanera", habría cumplido un siglo este 8 de diciembre.

Calila, Carmiña, Carmen fue madre de dos hijos, pero tuvo la desgracia de verles morir a ambos, al primero se lo llevó una meningitis cuando tenía tan solo un año de vida, mientras que su hija Marta falleció a causa del sida, que contrajo por compartir una jeringuilla. La carta que se escribió a su hija muerta, junto a otro texto dedicado a su propia madre se reunen ahora en De hija a madre, de madre a hija, editado por Siruela.

El mundo literario de la autora salmantina trascurre en la mirada a la vida de provincias Entre visillos, el desencanto de un matrimonio convencional en El balneario o la fantasía de un cuento actualizado en la gran manzana en Caperucita en Manhattan, recientemente llevado al cómic. Sin olvidar que se dedico a la poesía A rachas y en El cuento de nunca acabar reflejó su idea de la literatura.

Entre los libros de Carmen Martín, cada lector tiene su favorito, que no tiene por qué coincidir con el gusto de la crítica, el de los jurados de los premios o el del mundo académico, en el que también incursionó la dama de la boina con pormenorizados ensayos históricos. Los curiosos pueden hojear sus "cuadernos de todo", en particular Visión de Nueva York, en el que desgrana su vida cotidiana con anotaciones manuscritas y recortes de prensa.

