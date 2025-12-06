PrePartyEs cancela los conciertos de Eurovisión en Madrid tras la retirada de RTVE de la edición de 2026
- Eurovision-Spain.com, organizador del evento, ha dicho que "la UER consiente un entorno inseguro, manipulado y politizado"
- TVE no emitirá la final de Eurovisión 2026, que se celebrará en Viena el 16 de mayo, ni las semifinales de los días 12 y 14
La PrePartyES ha anunciado la cancelación de sus conciertos en Madrid programados para 2026, tras la retirada de RTVE del Festival en protesta por la participación de Israel.
Así lo ha anunciado el medio organizador, Eurovision-Spain.com, que ha señalado que es "una de las decisiones más difíciles de su historia".
"Se trata de un acto de responsabilidad y de apoyo a RTVE y el resto de las televisiones que han decidido retirarse de un festival donde la UER consiente un entorno inseguro, manipulado y politizado", ha añadido.
En un comunicado, Eurovision-Spain.com, ha explicado que PrePartyES "nació para celebrar los valores fundacionales de Eurovisión como el respeto, la diversidad, la convivencia y la unión a través de la cultura" y esos valores han desaparecido, ha señalado.
El organizador del evento concluye la nota reiterando su "apoyo a RTVE y el resto de las televisiones que han decidido retirarse en un acto de coherencia, dignidad y defensa ante la instrumentalización de Eurovisión".
RTVE, la única televisión presente en todas las finales
La salida de RTVE del Festival implica además que la televisión pública no emitirá la final de Eurovisión 2026, que se celebrará en Viena (Austria) el próximo 16 de mayo, ni las semifinales previas del concurso, que se realizarán los días 12 y 14.
Será la primera vez que España quede fuera del Festival de Eurovisión. Hasta ahora, RTVE era la única televisión que había logrado estar presente en todas las finales.
Las televisiones públicas de Irlanda, Eslovenia y Países Bajos tampoco estarán presentes en Viena.