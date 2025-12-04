El Gobierno aplaude que España no participe en Eurovisión y Podemos insta a "seguir presionando hasta parar el genocidio"

España ha decidido poner punto y final a su participación en el festival de Eurovisión. Ante la continuidad de Israel en el concurso, RTVE ha optado por cumplir con su advertencia y ha anunciado su retirada. Una decisión que el Gobierno ha celebrado a través de sus redes sociales. "La cultura siempre debe estar del lado de la paz y la justicia, no de blanquear el genocidio en Gaza", ha defendido la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en Bluesky.

Al igual que ella, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado que la decisión de RTVE "es la correcta" y que la cultura "debe estar del lado de la paz". "Orgulloso de una RTVE que antepone los derechos humanos a cualquier interés económico", ha manifestado.

Urtasun ya había defendido durante la mañana de este jueves el "boicot deportivo y cultural" a Israel para evitar que eventos como Eurovisión sean utilizados "para blanquear" la actuación de este país en Palestina. En ese sentido, el ministro ha recordado que "en el caso de Sudáfrica, cuando quisimos terminar con el apartheid, el boicot deportivo y cultural fue muy eficaz".

““

"¡Honor!", ha escrito el ministro de Transportes, Óscar Puente. El socialista ha compartido un mensaje del presidente de RTVE, José Pablo López, quien ha afirmado en un mensaje en X que "lo sucedido en la Asamblea de UER confirma que Eurovisión no es un concurso de canciones, sino un festival dominado por intereses geopolíticos y fracturado".

Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha defendido la "televisión pública contra el genocidio". "Gracias por defender la dignidad", ha asegurado, tras conocer la confirmación de RTVE de que España no participará en el festival. Y en la misma línea, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha aseverado que la radiotelevisión pública "hace lo correcto", y ha deseado que "ojalá otros países sigan" el "ejemplo" de España.

También se ha hecho eco de la noticia la eurodiputada de Podemos Irene Montero, quien en X ha sostenido que "da escalofríos que Eurovisión haya decidido mantener a Israel en el concurso". En su opinión, RTVE manda un "mensaje poderosísimo" retirándose. "Hay que seguir presionando hasta parar el genocidio", ha insistido, al tiempo que ha instado al Gobierno a "ser igual de valiente" y romper las relaciones diplomáticas con Israel.

En el PP, su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, se ha hecho eco de la noticia. "No van a poder tapar ni su corrupción ni que sabían lo de [Paco] Salazar. Lo taparon y siguen protegiéndole", ha escrito en redes, en referencia a las denuncias de acoso sexual en el seno del partido socialista.