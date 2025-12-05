El Gobierno respalda la decisión de RTVE de retirar a España de Eurovisión y el PP habla de "infantilismo impropio"

"Me parece muy bien lo que ha hecho TVE", ha dicho Óscar López desde Bruselas, que ha señalado que "hay otros países que se están sumando a iniciativa". El ministro de Transformación Digital y Función Pública se refería así a la decisión de retirar España del Festival de Eurovisión tras la decisión del organismo de permitir la participación de Israel en el certamen musical europeo.

El Ministro de Transformación Digital y Función Pública ha aplaudido "todo lo que sea presión internacional" contra "lo que en su día fue un genocidio, y siguen siendo ataques". Por eso, ha dicho, está de acuerdo con "todo lo que sea presión internacional para que el Gobierno de Netanyahu cumpla la legalidad internacional".

Desde la otra pata de la coalición, los ministros de Sumar, se han expresado en el mismo sentido. El ministro de Cultura. Ernest Urtasun ha valorado positivamente la decisión de la RTVE, que ha dicho, "está haciendo lo correcto". Por eso ha expresado "todo mi apoyo a esta decisión".

Urtasun cree que la cultura tiene que estar "al servicio de la paz y los derechos humanos". Por eso cree que "el boicot cultural y deportivo al Estado que practica genocidio es imprescindible". Y recuerda que "en el caso de Sudáfrica el boicot fue clave para terminar con el apartheid".

Desde el Salón del Manga de Barcelona, el Ministro de Cultura ha lamentado "que Eurovisión permita blanqueamiento de un genocidio en curso como el de Palestina al aceptar la participación de Israel". Ante esa decisión, dice, la corporación pública ha tomado "la decisión correcta", ha dicho "una decisión de dignidad y respeto de los derechos humanos".

También Pablo Bustinduy se ha manifestado en este sentido. "Me enorgullezco de no participar", ha dicho, y "confío en que haya muchos más países que sigan nuestro ejemplo".

Según el ministro de Consumo, Derechos Sociales y Agenda 2030, "pareciera que una vez que desaparecen de los titulares o los telediarios las imágenes cotidianas de masacre indiscriminada de decenas de miles de personas inocentes, debiéramos mirar a otro sitio y normalizar situación", ha criticado. Por eso, Bustinduy ha insistido en que hará "todo lo que esté en mi mano para que responsables del genocidio acaben ante tribunal internacional".