El Gobierno respalda la decisión de RTVE de retirar a España de Eurovisión y el PP habla de "infantilismo impropio"
- El ejecutivo central aplaude la "presión internacional" para que Israel cumpla la legalidad
- Feijóo considera que es una "hipocresía de TVE" porque sí se retransmite el mundial de atletismo
"Me parece muy bien lo que ha hecho TVE", ha dicho Óscar López desde Bruselas, que ha señalado que "hay otros países que se están sumando a iniciativa". El ministro de Transformación Digital y Función Pública se refería así a la decisión de retirar España del Festival de Eurovisión tras la decisión del organismo de permitir la participación de Israel en el certamen musical europeo.
El Ministro de Transformación Digital y Función Pública ha aplaudido "todo lo que sea presión internacional" contra "lo que en su día fue un genocidio, y siguen siendo ataques". Por eso, ha dicho, está de acuerdo con "todo lo que sea presión internacional para que el Gobierno de Netanyahu cumpla la legalidad internacional".
Desde la otra pata de la coalición, los ministros de Sumar, se han expresado en el mismo sentido. El ministro de Cultura. Ernest Urtasun ha valorado positivamente la decisión de la RTVE, que ha dicho, "está haciendo lo correcto". Por eso ha expresado "todo mi apoyo a esta decisión".
Urtasun cree que la cultura tiene que estar "al servicio de la paz y los derechos humanos". Por eso cree que "el boicot cultural y deportivo al Estado que practica genocidio es imprescindible". Y recuerda que "en el caso de Sudáfrica el boicot fue clave para terminar con el apartheid".
Desde el Salón del Manga de Barcelona, el Ministro de Cultura ha lamentado "que Eurovisión permita blanqueamiento de un genocidio en curso como el de Palestina al aceptar la participación de Israel". Ante esa decisión, dice, la corporación pública ha tomado "la decisión correcta", ha dicho "una decisión de dignidad y respeto de los derechos humanos".
También Pablo Bustinduy se ha manifestado en este sentido. "Me enorgullezco de no participar", ha dicho, y "confío en que haya muchos más países que sigan nuestro ejemplo".
Según el ministro de Consumo, Derechos Sociales y Agenda 2030, "pareciera que una vez que desaparecen de los titulares o los telediarios las imágenes cotidianas de masacre indiscriminada de decenas de miles de personas inocentes, debiéramos mirar a otro sitio y normalizar situación", ha criticado. Por eso, Bustinduy ha insistido en que hará "todo lo que esté en mi mano para que responsables del genocidio acaben ante tribunal internacional".
Feijóo acusa a TVE de "infantilismo" e "hipocresía"
El presidente del PP se ha referido también a este asunto desde la campaña electoral de Extremadura. En un acto en Casar de Cáceres, Alberto Núñez Feijóo ha acusado a TVE de "infantilismo" y de "hipocresía impropia de un canal público".
El líder popular ha relacionado la noticia con el caso Salazar del PSOE por que ha dicho, "el objetivo es ver si cambiamos de conversación y empezamos a hablar de la hipocresía" de RTVE". Feijóo critica que se anuncie la retirada de España de Eurovisión pero después "se retransmite el mundial de atletismo con deportistas de Israel compitiendo".
Alberto Núñez Feijóo ha lamentado que "los trabajadores de TVE estén sometidos a las indicaciones del presidente del Gobierno" y que se esté "deslegitimando a TVE por los caprichos políticos del gobierno". "La hipocresía de que cuando nos interesa retransmitimos acontecimientos en los que participan con los ciudadanos de Israel y cuando nos interesa no, es un infantilismo impropio de una cadena de televisión publica y de un país como el nuestro", ha concluido.
Desde Vox, Santiago Abascal ha dicho que es el tipo de "polémicas que hace crecer PSOE para que no se hable de lo que pasa en España", que a su juicio está gobernada "por una mafia corrupta, condenada inseguridad por las políticas migratorias" del PSOE y del PP en Bruselas y "a la ruina económica por las políticas verdes que van contra la industria y el campo".