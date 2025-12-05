Eurovisión, uno de los grandes escenarios internacionales y reflejo geopolítico
- España es el único de los 'Big Five' que ha optado por retirarse
- Israel ha sabido emplear el festival como una herramienta de poder blando, según los expertos
En septiembre, el Consejo de Administración de RTVE decidió que España se retiraría si Israel seguía en el certamen y que se ha materializado este jueves. Meses antes, en mayo, la cadena ya había dejado clara su postura. Ese fue precisamente el mensaje que abrió la edición de este año: "Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina".
Para los expertos, Israel nunca ha considerado Eurovisión como un simple espectáculo musical. "Israel siempre ha sabido muy bien cómo utilizar Eurovisión. Le ha servido para lavar su imagen. Es una herramienta de poder blando para todos los países", señala a TVE la experta en este famoso evento y en geopolítica, Sandra Bracedas.
En ese contexto, la decisión española adquiere una especial relevancia: España es el único de los cinco grandes países de Eurovisión (Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y España) que ha optado por retirarse.
La presencia de Israel genera polarización
Alemania, de hecho, había expresado la postura contraria: anunció que no participaría si la cadena israelí quedaba fuera de la edición de este año. Austria, país organizador, ha defendido que la resolución final ha sido fruto de un proceso democrático dentro de la Unión Europea de Radiodifusión (UER).
Varios entes públicos europeos han mostrado también su rechazo a la participación israelí. La televisión pública irlandesa ha afirmado que esta presencia es inadmisible dada la "terrible pérdida de vidas en Gaza".
La radiotelevisión de los Países Bajos ha señalado que la situación supone un nivel de injerencia política que supera los límites aceptables para un servicio público. Por su parte, la televisión pública de Eslovenia ha explicado que su posición se adopta "en nombre de los 20.000 niños muertos en Gaza", una cifra que consideran imposible de ignorar.
Bélgica e Islandia tomarán una decisión en los próximos días.