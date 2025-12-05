Eurovisión, uno de los grandes escenarios internacionales y reflejo geopolítico

En septiembre, el Consejo de Administración de RTVE decidió que España se retiraría si Israel seguía en el certamen y que se ha materializado este jueves. Meses antes, en mayo, la cadena ya había dejado clara su postura. Ese fue precisamente el mensaje que abrió la edición de este año: "Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina".

Para los expertos, Israel nunca ha considerado Eurovisión como un simple espectáculo musical. "Israel siempre ha sabido muy bien cómo utilizar Eurovisión. Le ha servido para lavar su imagen. Es una herramienta de poder blando para todos los países", señala a TVE la experta en este famoso evento y en geopolítica, Sandra Bracedas.

En ese contexto, la decisión española adquiere una especial relevancia: España es el único de los cinco grandes países de Eurovisión (Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y España) que ha optado por retirarse.