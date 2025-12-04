El consorcio vasco de inversiones toma ventaja para la compra de Ayesa

El Consorcio Vasco, formado por el Gobierno Vasco, Indar-Kutxabank y la Fundación BBK, ha sido seleccionado por la empresa Ayesa, con domicilio fiscal en Sevilla, como comprador preferente de su división tecnológica, de la que forma parte la histórica vasca Ibermática. Así lo ha anunciado este jueves Mikel Jauregi, consejero vasco de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad.

La operación busca evitar que la compañía, con fuerte arraigo en Euskadi, acabe en manos de fondos internacionales. Una apuesta por retener empleo y la sede vasca de Ibermática.

Ayesa cuenta actualmente con 2.000 trabajadores en el País Vasco, repartidos entre los parques tecnológicos de Miñano (Álava), Zamudio (Bizkaia), San Sebastián y las oficinas del edificio Azucarera en Vitoria-Gasteiz.

100 millones cada uno

La Fundación BBK e Indar-Kutxabank ha aportado 100 millones de euros cada uno, mientras que el Gobierno Vasco se presenta a sí mismo como un "comodín", cuya participación variará en función de los socios que se sumen a la operación.

Puerta abierta para nuevos socios

La puerta permanece abierta a nuevos inversores vascos. Así lo ha comunicado este jueves el consejero vasco de Industria, subrayando también que el ticket mínimo de entrada a "la cuadrilla" - término usado por el Mikel Jauregi, consejero vasco de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad para referirse al consorcio - se ha fijado en "10 millones de euros".

El Gobierno Vasco busca, de esta manera, nuevos socios para sumarse al proyecto. Con esta compra anunciada, el País Vasco reforzará su posición en sectores clave como la digitalización, la ciberseguridad o la inteligencia artificial.

Cierre previsto para fin de año Fuentes del Ejecutivo vasco se muestran optimistas y confían en firmar la compra definitiva antes del 31 de diciembre. "Espero que estemos tomando las uvas ya con el acuerdo cerrado", ha dicho Jauregi.

Fondos públicos y privados En los próximos días - ha afirmado el consejero de Industria - se espera que se cierre definitivamente la compra de Talgo por parte un consorcio vasco que también pretende hacerse con el grupo de distribución Uvesco, al que pertenecen los supermercados BM y Super Amara, también con un fuerte arraigo en Euskadi. Se consolida, de este modo, una forma de hacer del Gobierno Vasco: utilizar fondos públicos y privados para comprar participaciones relevantes en empresas estratégicas, evitando así su salida al extranjero y facilitando que sus sedes, trabajadores y órganos de decisión sigan vinculados o vuelvan al País Vasco.